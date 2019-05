Un Posto al Sole Anticipazioni 29 maggio 2019 | Patrizio è in astinenza mentre Alex sarà

Ludovica Nasti : dopo L’Amica Geniale e Un Posto al sole sarà Anna Frank : Ludovica Nasti, nuovo progetto per la giovane attrice: interpreterà Anna Frank Un successo in continua ascesa per Ludovica Nasti. La piccola attrice napoletana, protagonista della prima straordinaria stagione della fiction di Raiuno L’Amica Geniale, è entrata a far parte del cast della soap di Raitre Un posto al sole, dove dal 5 giugno interpreterà il ruolo […] L'articolo Ludovica Nasti: dopo L’Amica Geniale e Un posto al sole ...

Ludovica Nasti da L’Amica Geniale ad Anna Frank in attesa del debutto in Un Posto al Sole : Per il pubblico di Rai1 Ludovica Nasti è la piccola Lila Cerullo ma ormai l'attrice sta spiccando il volo e nei prossimi giorni la vedremo anche su Rai3. Noi stessi vi abbiamo annunciato che la piccola che ha stregato tutti con gli occhioni marroni e intensi della protagonista de L'Amica Geniale, presto sarà nel cast della soap napoletana di Rai3 nel ruolo di “Una ragazza con una forte personalità e un po’ monella“, come lei stessa l'ha ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntate dal 3 al 7 giugno 2019 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 3 a venerdì 7 giugno 2019: Filippo deve decidere se farsi coinvolgere o meno nel progetto imprenditoriale del padre, mentre Marina cerca ancora il modo per liberarsi di Alberto. Il confronto tra Patrizio e Rossella, quest’ultima decisa a preservare il loro rapporto di amicizia, potrebbe avere forti contraccolpi sul ragazzo, che sembra provare ancora qualcosa per lei. Marina porta ...

Anticipazioni Un Posto al sole : Mariella dice a Guido che è il padre del bambino : Per gli affezionati fan di Un posto al sole, la storia di Guido, Mariella e loro figlio Lollo sta andando troppo per le lunghe. Le Anticipazioni, però svelano che l'attesa è quasi finita e presto tutti i nodi verranno al pettine. Mariella infatti svelerà al Del Bue che Lollo è suo figlio. La situazione attuale tra Guido e Mariella La storia tra i due vigili, Guido Del Bue e Mariella Altieri, adesso sembra essersi ripresa alla grande. Dopo un ...

Un Posto al sole anticipazioni e trame : settimana dal 3 al 7 giugno - arriva Mia Parisi : Si preannuncia una settimana ricca di colpi di scena ad Un posto al sole, finalmente ci verrà presentato il personaggio di Mia Parisi, interpretato dalla giovanissima e talentuosa Ludovica Nasti, inoltre sarà dato ampio spazio alla coppia formata da Mariella e Guido, con quest'ultimo che le farà la sua proposta di matrimonio. Per finire verrà infine presentata una nuova minaccia che dovranno affrontare Patrizio e Rossella. Di seguito le ...

Un Posto al sole anticipazioni : MARIELLA dice la verità a GUIDO - ecco quando : Le anticipazioni di Un posto al sole per la prossima settimana, unite agli spoiler diffusi dal settimanale Nuovo Tv, ci aiutano a raccontarvi con più dettagli quello che in realtà vi stiamo già segnalando da tempo: la verità sul piccolo Lollo (Lorenzo Schioppa Dumont) è vicina… anzi a questo punto praticamente imminente! Come vi abbiamo già riportato, tra poco più di una settimana GUIDO Del Bue (Germano Bellavia) si deciderà a chiedere la ...

Un Posto al sole : AMATO D’AURIA (Vittorio) in sigla e nel cast fisso!!! : Una vera sorpresa è arrivata per gli appassionati di Un posto al sole, che nella puntata in onda lunedì 27 maggio hanno notato un cambiamento visivo nella sigla iniziale. I telespettatori più attenti si sono infatti subito accorti che per alcuni attori della soap c’è stato un restyling dell’ormai famosa giravolta con cui si presentano ogni sera nell’elenco dei protagonisti, ma non solo: c’è anche un “nuovo” ...

Un Posto al sole per la piccola Lila : arriva la bimba prodigio de L'amica geniale : Ludovica Nasti, la bambina prodigio lanciata dalla seguitissima serie tv L'amica geniale è entrata a fare della soap Un posto al sole. La giovanissima attrice interpreterà poi Anna Frank, la quindicenne morta nel campo di concentramento di Bergen-Belsen nel 1945. La curiosità è che la Nasti aveva già prestato il volto alla Frank in una recita scolastica. Detto ciò, ecco chi sarà Ludovica in Un posto al sole. Upas: ecco chi sarà Ludovica ...

UN Posto AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 28 maggio 2019 : anticipazioni puntata 5262 di Un POSTO al SOLE in onda martedì 28 maggio 2019: Vittorio Del Bue (Amato D’Auria) scopre che il suo amico Patrizio Giordano (Lorenzo Sarcinelli) fa uso di anfetamine… Vittorio cerca di convincere Patrizio a disintossicarsi… Captato il malessere di Clara (Imma Pirone) verso Alberto Palladini (Maurizio Aiello), Marina (Nina Soldano) chiede la complicità della cameriera per qualcosa che le frulla in ...

Un Posto al sole - episodio di mercoledì : Alex alle prese con i ritardi sul lavoro : Continua il successo della soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' in onda sul piccolo schermo dal 21 ottobre 1996 e capace di attirare l'attenzione del pubblico per via delle trame raccontate. I personaggi principali devono affrontare delle scelte importanti per il proprio futuro come avviene nel caso di Alex che sembra aver trovato la giusta stabilità nella relazione con Vittorio. Le sorprese non mancano per la dipendente del bar Vulcano che ...

Spoiler Un Posto al sole : Guido deluso dall'Altieri dopo la proposta di matrimonio : Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai 3, 'Un posto al sole' in onda sul piccolo schermo dal 21 ottobre 1996. Gli Spoiler degli appuntamenti trasmessi dal 3 al 7 giugno alle ore 20:25 svelano che arriverà il tempo di prendere delle decisioni per molti protagonisti di palazzo Palladini. Filippo dovrà capire se sia il caso di accettare il progetto del padre, mentre ...

Davide Devenuto potrebbe lasciare Un Posto al sole : 'Fare il pendolare non è semplice' : Davide Devenuto, attore storico che in Un posto al sole interpreta il personaggio di Andrea, potrebbe lasciare la soap partenopea. L'intervista che ha destato preoccupazione tra i fan In un'intervista per Intimità, l'attore romano ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno fatto preoccupare non poco gli affezionati fan di Un posto al sole. Devenuto ha raccontato di provare una certa stanchezza dovuta ai continui spostamenti da Napoli a Roma: ...