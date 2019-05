Un fondo cinese investe in una startup fintech italiana dello shopping tax free

wired

(Di martedì 28 maggio 2019) Ildi investimentiZhenFund, tra le più importanti società di venture capital del Paese asiatico, punta sulladel taxStamp per il suo primo investimento europeo. L’azienda nostrana, nata poco più di un anno fa, è stata in grado di attrarre capitali per 1,7 milioni di euro da parte di molte realtà diverse, e nell’ultimo round d’investimenti oltre ai cinesi di ZhenFund è entrata anche la società Btov Partners, specializzata in finanziamenti per aziende tecnologiche. E non è certo un investimento disinteressato quello del. Stamp ha messo a punto un sistema per cui, grazie a un software installato nei negozi convenzionati, l’Iva sul prezzo dei prodotti è detratta immediatamente al momento del pagamento. I clienti devono poi presentare alla dogana la fattura timbrata e pagare commissioni che vanno da zero euro per acquisti fino a 500 euro, 10 ...

