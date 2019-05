UK | diretto a Roma per vedere il Papa | sbaglia con il navigatore e arriva in Germania

Elezioni europee 2019 - il direttore dell’Osservatore Romano : “La paura rende pazzi e spezza i legami” : “La politica, soprattutto se vissuta alla luce del Vangelo, è sempre ‘per’, sempre propositiva mai reattiva o distruttiva. Se è reattiva vuol dire che la paura ha preso il sopravvento. E la paura rende pazzi e spezza i legami”. La Santa Sede affida il suo primo commento sull’esito delle Elezioni europee all’editoriale del direttore de L’Osservatore Romano, Andrea Monda. “La vittoria di misura di RN (Rassemblement Nationali di Le Pen, ndr) in ...

Chievo - Romairone sollevato dall’incarico di direttore sportivo : Divorzio tra il Chievo Verona e Giancarlo Romairone. Il club comunica di averlo sollevato dall’incarico di direttore sportivo del club. “A Giancarlo Romairone vanno i ringraziamenti da parte di tutta la società, per il lavoro svolto sin dal primo giorno con impegno, serietà e correttezza professionale e il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera”, si legge nella nota. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME ...

Roma. E’ già ricostruzione : Francesco Totti direttore tecnico : La dirigenza giallorossa sta programmando i nuovi quadri in vista della prossima stagione. In attesa il d.s. Petrachi trovi l’accordo

Totti : «Io futuro direttore tecnico della Roma? Vedremo» : «Il segreto è divertirsi sempre. Comunque mi divertivo di più sul rettangolo verde che a fare ora il dirigente». Così si è espresso Francesco Totti, premiato oggi a Firenze con l’ingresso nella Hall of Fame del calcio italiano. L’ex numero 10 della Roma ha parlato anche delle indiscrezioni che lo vorrebbero futuro dt del club […] L'articolo Totti: «Io futuro direttore tecnico della Roma? Vedremo» è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Roma - Totti futuro direttore tecnico? Arrivano conferme : “Quello che è uscito sui giornali lo valuteremo, ancora non so niente”. Sono le dichiarazioni di Francesco Totti, dirigente della Roma in relazione alle voci che lo danno come futuro direttore tecnico giallorosso, indicazioni arrivate nella giornata di oggi nel corso della Hall of Fame del calcio italiano in cui l’ex numero 10 giallorosso è entrato a far parte. Sono in corso valutazioni in casa Roma per programmare al ...

Totti nuovo direttore tecnico della Roma? La risposta dell’ex capitano giallorosso : Francesco Totti e i rumors sul suo nuovo possibile ruolo in casa giallorossa: il parere dell’ex capitano della Roma “Quello che è uscito sui giornali lo valuteremo, ancora non so niente“. Lo ha detto Francesco Totti, parlando delle voci che lo danno come futuro direttore tecnico della Roma, oggi nel corso della Hall of Fame del calcio italiano in cui l’ex numero 10 giallorosso è entrato a far parte. ...

Francesco Totti - la promozione nella Roma dopo l'addio di De Rossi : è il nuovo direttore tecnico : Le frecciatine di Daniele De Rossi su quanto poco conti Francesco Totti nella dirigenza Romanista devono aver colto nel segno. A pochi giorni dall'addio dell'ultimo capitano Romanista, i vertici del club giallorosso hanno deciso di promuovere Totti a direttore tecnico. Un ruolo che, sperano a Trigor

Roma - Totti sarà direttore tecnico. Annuncio a fine stagione : Roma Totti: il nuovo ruolo – Aveva chiesto un ruolo con maggiori responsabilità e maggior peso all’interno sia dello spogliatoio che della società. Alla fine Francesco Totti è stato accontentato: l’ex capitano della Roma dopo il termine della stagione verrà “promosso” come nuovo direttore tecnico giallorosso. A pochi giorni dall’addio di De Rossi, con tutte […] L'articolo Roma, Totti sarà direttore ...

Svolta alla Roma : Totti diventa direttore tecnico : Nonostante le polemiche seguite al mancato rinnovo del contratto di Daniele De Rossi, la dirigenza della Roma sta da tempo programmando i nuovi quadri dirigenziali in vista della prossima stagione. E così, come riporta la Gazzetta dello Sport, forse già la prossima settimana Francesco Totti sarà nominato direttore tecnico. Un passo avanti nella carriera dell’ex capitano, […] L'articolo Svolta alla Roma: Totti diventa direttore ...

Roma - Totti diventerà direttore tecnico. Per De Rossi è sfida a due : A fine stagione sarà svolta in casa Roma. Dopo l’addio di De Rossi (corsa a due per il centrocampista), Totti cambierà ruolo. La società sta programmando la pRossima stagione; in particolare, cambiamenti nell’organigramma. Francesco Totti diventerà direttore tecnico. Se da una parte c’è la gioia di Totti per il nuovo ruolo più a contatto con la squadra e l’allenatore, dall’altra c’è l’amarezza per ...

Petrachi dà l'addio ai Granata - sarà il nuovo direttore sportivo della Roma : Dopo dieci anni Gianluca Petrachi lascia il Toro e dal primo luglio sarà il nuovo direttore sportivo della Roma. Telenovela ai titoli di coda, ormai, la cui chiusura sarà sancita ufficialmente nei ...

Adr-Air China - dal 12 giugno volo diretto Roma-Hangzhou : All'auditorium dell'Ara Pacis di Roma, Aeroporti di Roma e Air China hanno presentato il nuovo collegamento fra Roma Fiumicino e Hangzhou,

Bankitalia - cdm nomina Panetta direttore generale e Pantalone prefetta di Roma Lega : ‘Ok su Autonomia’. M5s : ‘Ancora no’ : Fabio Panetta nuovo direttore generale. Luigi Signorini confermato nel direttorio, nel quale entrano l’ex ragioniere dello Stato Daniele Franco e Alessandra Perrazzelli, ex country manager di Barclays Italia e vicepresidente esecutivo e presidente del comitato di remunerazione e nomine di A2A SpA. Il consiglio dei ministri ha dato via libera alle nomine per il direttorio di Bankitalia, confermando i nomi indicati da palazzo Koch lo scorso 28 ...

Uomo con croce su spalle - diretto a Roma : PIACENZA, 30 APR - Sta attraversando l'Emilia-Romagna, in questi giorni, un Uomo 'misterioso' che, a piedi, percorre la via Emilia portando sulle spalle una enorme croce di legno di 40 chili. Si ...