Twerking Queen è il nuovo album di Elettra Lamborghini dopo il multiplatino Pem Pem

optimaitalia

(Di martedì 28 maggio 2019) Ildi. Nel bel mezzo della sua esperienza a The Voice of Italy, la ricca ereditiera di Pem Pem annuncia il suo disco di debutto che arriverà il 14 giugno. L'artista bolognese ha quindi mantenuto le promesse e ha ampliato il suo raggio d'azione con un progetto più ampiola conquista del doppio platino per il suo primo singolo.è già in pre-order e sarà rilasciato in tutte le piattaforme digitali, di streaming e nei negozi di dischi a cominciare dal 14 giugno e potrebbe contenere, in tracklist, anche i singoli Pem Pem e Mala. La tracklist attende ancora di essere annunciata mentre la copertina è già stata rivelata attraverso i social., oltre che per il cognome altisonante, è nota per le esperienze televisive condotte con la partecipazione a Super Shore, Riccanza, Gran Hermano VIP, Geordie ...

OptiMagazine : #TwerkingQueen è il nuovo album di @ElettraLambo dopo il multiplatino Pem Pem - flyaway_46 : RT @shayftcapshaw: il 14 giugno esce l’album di elettra lamborghini e si chiama twerking queen. è tutto così meravigliosamente trash che po… - AlessioLorena : RT @BillboardItalia: 'Twerking Queen' è il titolo del primo disco di Elettra Lamborghini -> leggi su -