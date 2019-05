Tutti dobbiamo supportare l’Unione Europea e la direttiva sull’efficienza energetica

meteoweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2019) “Riscaldamento globale, climate change, qualità dell’aria. Si tratta solo di alcune delle tante emergenze a livello ambientale a cui è necessario porre rimedio, per farlo è indispensabile rendersi conto che l’unica via d’uscita è puntare sul risparmio energetico. La necessità di incentivare sistemi di produzione dell’energia che riducano allo stesso tempo le emissioni e la produzione di energia, diminuendo gli sprechi, è ormai una priorità; motivo per cui la riqualificazione impiantistica degli edifici deve rappresentare un punto cardine in una società che voglia preservare se stessa e le generazioni future.si sta impegnando molto in tal senso. La2012/27/UE sull’efficienza(“efficienza” per l’appunto) ne parla profusamente, contenendo anche disposizioni relative alla ristrutturazione di edifici e strategie a lungo ...

CarloCalenda : L’Italia è più isolata in UE e di questo dobbiamo essere molto preoccupati. La lista PDSiamoEuropei ha tenuto ma la… - PReina25 : GRAZIE di cuore a tutti i nostri tifosi che sono SEMPRE stati vicini alla squadra!! ???? Noi abbiamo sempre fatto il… - CarloCalenda : L’idea di @SiamoEuropei per le europee (e verso le politiche) era: valorizzare @Piu_Europa come polo lib dem e… -