Tromello elegge il primo sindaco transgender d’Italia

(Di martedì 28 maggio 2019) Ha 40 anni, lavora come avvocato ed è il: Gianmarco Negri è stato eletto a, in provincia di Pavia. Con il 37,54 per cento dei consensi, la sua lista civica, Cambiamenti per, ha sbaragliato tutti gli avversari: il viceuscente Antonio Pavia, che era il favorito nei pronostici, e che ha ottenuto il 23,16 per cento dei voti, e Renato Cappa, candidato della Lega, con il 25,79 per cento delle preferenze. Per Negri è ilmandato e la prima esperienza in Comune: non era mai stato nemmeno consigliere, ma ha saputo conquistare la fiducia dei cittadini. Nato donna (si chiamava Maria), da sempre lotta per difendere i diritti delle persone lgbt. Ha raccontato la sua storia alla trasmissione Love me gender, condotta da Chiara Francini, e aveva spiegato: «Da sempre mi sono sentito uomo. Ho cercato di reprimere più volte il mio essere ...

