Treviso | la neo sindaca Lega a cavallo in municipio sventola la bandiera col Leone di

ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2019) A, con una musica epica di sottofondo endo ladella Serenissima. È stato l’ingresso in, trionfale, della neodi Codognè, in provincia di. Lisa Tommasella, leghista di 39 anni, sostituisce in Comune il marito, Roberto Bet, anche lui del Carroccio. Heart of Courage di Two steps from Hell è il curioso sottofondo che ha accompagnato Tommasella davanti ai propri elettori. Laè quella che raffigura ildi San Marco. Sul bordo la scritta “Autonomia subito“. Video Facebook/Pio Dal Cin L'articolo, la neo) ainlacoldi San Marco: “Autonomia subito” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Devido68 : AD 1400 Treviso, neo sindaca leghista prende il posto del marito: arriva in Comune a cavallo @LaStampa - zluca2 : Treviso, neo sindaca leghista prende il posto del marito: arriva in Comune a cavallo @LaStampa - andrew_mella : Rito celtico? ?? -