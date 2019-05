Trapani | il comunicato della Società a seguito delle dichiarazioni pubbliche rese dal

calcioweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2019) “Alla vigilia di una gara importantissima per la nostra squadra, quando tutti dovremmo essere proiettati solamente alla partita ed impegnati a sostenere i nostri calciatori, siamo stati, nostro malgrado, distratti da questioni che nulla hanno a che vedere con il campo: interviste, incontri con i tifosi eche ci sono parse davvero fuori luogo, nei modi – che ci riserveremo di valutare – e sicuramente nei tempi, da parte del signor Giorgio Heller. Non vogliamo, oggi, proprio perché domani ci si gioca un momento decisivo di una stagione straordinaria, darea quanto detto dal signor Heller, perché finiremmo per cadere nel suo stesso errore. E’ però quantomeno curioso che il signor Heller venga oggi aparlando di generici programmi per dare tranquillità alla squadra, interferendo lui stesso con quella tranquillità che l’attualesta cercando di ...

