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Traffico Roma del 28-05-2019 ore 18 | 30

Traffico Roma del 28-05-2019 ore 18 | 30 VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 18:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 28-05-2019 ore 18:30 (Di martedì 28 maggio 2019) VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 18:20 TR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico SOSTENUTO SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI IN USCITA DALLA CITTA’ IN PARTICOLARE SU VIA FLAMINIA NUOVA DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA BOMARZO CI SONO INCOLONNAMENTI DA C.SO DI FRANCIA VERSO IL RACCORDO ANULARE. SULLO STESSO RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E LA A24 RM-TE, STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA PONTINA E LA RomaNINA. IN VIA DI BOCCEA PER UN INCIDENTE ANCORA RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORREVECCHIA. RALLENTAMENTI E CODE INVECE PER LAVORI SU VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VIA CORTONA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’. SULLA TANGENZIALE CODE TRA C.SO DI FRANCIA E VIA SALARIA IN DIREIZONE DI SAN GIOVANNI E PROSEGUENDO ALTRE FILE TRA VIA TIBURTINA E ...
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