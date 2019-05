romadailynews

(Di martedì 28 maggio 2019) VIABILITÀMARTEDÌ 28 MAGGIOORE 16:50 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI RISOLTO L’INCIDENTE SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA TRIONFALE, RESTANO CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA LA STORTA, LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE. ANCORA QUALCHE DISAGIO IN VIA DI BOCCEA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’INTERSEZIONE CON VIA DI TORREVECCHIA, INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI PER IL. CI SONO CODE SULLA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E VIA DEI DUE PONTI, CODE IN VIA CASSIA TRA VIA VILFREDO PARETO E VIA CORTINA D’AMPEZZO.CONGESTIONATO PER LAVORI SUL LUNGOTEVERE DELLE NAVI A PARTIRE DA PONTE PIETRO NENNI SINO AL BIVIO PER VIALE DELLE BELLE ARTI. SUL RACCORDO ANULARE LA SITUAZIONE VEDE, IN CARREGGIATA INTERNA, INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA BUFALOTTA SINO ALLO SVINCOLO LA RUSTICA. NELLA ZONA SUD ...

muoversintoscan : ??In #A1 In direzione Roma rallentamenti tra #Valdichiana e #Chiusi per traffico intenso. #viabiliTOS - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 28-05-2019 ore 17:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - zazoomblog : Traffico Roma del 28-05-2019 ore 16:30 - #Traffico #28-05-2019 #16:30 -