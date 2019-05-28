muoversintoscan : ??In #A1 In direzione Roma rallentamenti tra #Valdichiana e #Chiusi per traffico intenso. #viabiliTOS - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 28-05-2019 ore 17:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - zazoomblog : Traffico Roma del 28-05-2019 ore 16:30 - #Traffico #28-05-2019 #16:30 -
Traffico Roma del 28-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 15:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RESTANO DISAGI SUL RACCORDO ANULARE PER LE CONSEGUENZE DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA INTERNA, ABBIAMO INFATTI ANCORA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA BUFALOTTA SINO AL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA. NELLA ZONA SUD DEL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE ...
Traffico Roma del 28-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 15:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RESTANO DISAGI SUL RACCORDO ANULARE PER LE CONSEGUENZE DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA INTERNA, ABBIAMO INFATTI ANCORA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA BUFALOTTA SINO AL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA. NELLA ZONA SUD DEL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE ...
Traffico Roma del 28-05-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 13:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, PERMANE QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA IN DIREZIONE TANGENZIALE. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA TANGENZIALE EST TRA LA TIBURTINA E SAN LORENZO VERSO SAN GIOVANNI. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TOR BELLA ...
Traffico Roma del 28-05-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 13:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, PERMANE QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA IN DIREZIONE TANGENZIALE. UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA TANGENZIALE EST TRA LA TIBURTINA E SAN LORENZO VERSO SAN GIOVANNI. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TOR BELLA ...
Traffico Roma del 28-05-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 11:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A TOR DI QUINTO IN ENTRATA A Roma. .. QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA IN DIREZIONE TANGENZIALE. CIRCOLAZIONE INVECE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. E’ IN PIENTO ...
Traffico Roma del 28-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 11:20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A TOR DI QUINTO IN ENTRATA A Roma. .. QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA IN DIREZIONE TANGENZIALE. CIRCOLAZIONE INVECE SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. E’ IN PIENTO ...
Traffico Roma del 28-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 09:50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA SILVESTRI , SIAMO IN ZONA BRAVETTA. STESSA SITUAZIONE IN VIA VITTORIO VENETO ALL’ALTEZZA DI VIA LEONIDA BISSOLATI. C’E’ ANCORA MOLTO Traffico SULLA VIA CASSIA TRA LA BRACCIANESE E LA TRIONFALE IN ENTRATA A Roma RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DAL ...
Traffico Roma del 28-05-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 09:50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA SILVESTRI , SIAMO IN ZONA BRAVETTA. STESSA SITUAZIONE IN VIA VITTORIO VENETO ALL’ALTEZZA DI VIA LEONIDA BISSOLATI. C’E’ ANCORA MOLTO Traffico SULLA VIA CASSIA TRA LA BRACCIANESE E LA TRIONFALE IN ENTRATA A Roma RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DAL ...
Traffico Roma del 28-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 09:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA BRACCIANESE E LA TRIONFALE IN ENTRATA A Roma STESSA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A CORSO DI FRANCIA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA SILVESTRI , SIAMO IN ZONA BRAVETTA. STESSA SITUAZIONE IN VIA VITTORIO VENETO ALL’ALTEZZA DI VIA ...
Traffico Roma del 28-05-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 08:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA BRACCIANESE E LA TRIONFALE IN ENTRATA A Roma STESSA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A CORSO DI FRANCIA. INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA DIRAMAZIONE DI Roma SUD E LA VIA ARDEATINA. SI STA’ IN FILA ANCHE SUL TRATTO ...
Traffico Roma del 28-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 08:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA BRACCIANESE E LA TRIONFALE IN ENTRATA A Roma STESSA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A CORSO DI FRANCIA. INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA DIRAMAZIONE DI Roma SUD E LA VIA ARDEATINA. SI STA’ IN FILA ANCHE SUL TRATTO ...
Traffico Roma del 28-05-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 07:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico SOSTENUTO IN ENTRATA IN CITTA’ IN PARTICOLARE SULLA VIA CASSIA E SULLA VIA FLAMINIA INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA DIRAMAZIONE DI Roma SUD E LA VIA ARDEATINA SI STA’ IN FILA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA ...
Traffico Roma del 28-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 07.20 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PER Traffico INTENSO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE DIREZIONE CENTRO; SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA CASSIA NEI TRATTI: LA STORTA – GIUSTINIANA E RACCORDO – VIA DI GROTTAROSSA SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI DALLA SALARIA ...
Traffico Roma del 27-05-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 19:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA VICINO LO SVINCOLO DELLA VIA OSTIENSE, MENTRE MIGLIORANO I RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA COLOMBO ALL’APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO, RALLENTAMENTI PER Traffico E INCIDENTI DA ...
Traffico Roma del 27-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 19:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE Traffico RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA DA VIA OSTIENSE A VIA APPIA, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA NOMENTANA E PRENESTINA. RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO DA PORTONACCIO A VIA DI TOR CERVARA VERSO IL ...