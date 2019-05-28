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Traffico Roma del 28-05-2019 ore 16 | 30

Traffico Roma del 28-05-2019 ore 16 | 30 VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 15:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A ...

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Traffico Roma del 28-05-2019 ore 16:30 (Di martedì 28 maggio 2019) VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 15:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI RESTANO DISAGI SUL RACCORDO ANULARE PER LE CONSEGUENZE DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA INTERNA, ABBIAMO INFATTI ANCORA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA BUFALOTTA SINO AL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA. NELLA ZONA SUD DEL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA E ARDEATINA. SULLA TANGENZIALE CODE TRA LE USCITE CORSO FRANCIA E SALARIA E TRA L’USCITA PER LA STAZIONE TIBURTINA E IL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA IL TUTTO QUINDI IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI. DISAGI SULLA Roma FIUMICINO, CI SONO CODE TRA L’USCITA MAGLIANA PARCO DE MEDICI E L’EUR A CAUSA DI UN INCIDENTE. RALLENTAMENTI E CODE ANCHE VERSO FIUMCINO TRA VIA ISACCO NEWTON E LO SVINCOLO MAGLIANA, SI TRATTA DIN UN INCIDENTE DI LIEVE ENTITÀ. LA ...
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