E' caduta in un circuito perverso! Cristiano Malgioglio difende ...Anticipazioni Uomini e Donne! La scelta di Angela Nasti, Andrea ...Li investirò negli studi! I progetti di Alberto Urso, il vincitore di ...Il vestito si alza troppo! Una scatenata Romina Carrisi mostra le ...Non sono un uomo, sono una donna bella e forte! Imma Battaglia sulle ...Lo spettacolo teatrale di Maurizio Stammati alla Villa Comunale di ...Bucio de ****”! Ilary Blasi si lascia andare ad Amici e Silvia ...È una vittima, valutiamo la circonvenzione d’incapace! Pamela Prati ...Vado in ansia, seguo i miei figli persino in gita! Tina Cipollari ...Milena Miconi si è sposata! Il matrimonio con Mauro Graiani dopo 18 ...

Traffico Roma del 28-05-2019 ore 10 | 00

Traffico Roma del 28-05-2019 ore 10 | 00 VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 09:50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA ...

zazoom
Commenta
Traffico Roma del 28-05-2019 ore 10:00 (Di martedì 28 maggio 2019) VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 09:50 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA SILVESTRI , SIAMO IN ZONA BRAVETTA. STESSA SITUAZIONE IN VIA VITTORIO VENETO ALL’ALTEZZA DI VIA LEONIDA BISSOLATI. C’E’ ANCORA MOLTO Traffico SULLA VIA CASSIA TRA LA BRACCIANESE E LA TRIONFALE IN ENTRATA A Roma RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A TOR DI QUINTO .. TRAFFICATA ANCHE LA TANGENZIALE EST CON RALLENTAMENTI DALLA BATTERIA NOMENTANA ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIIII DIREZIONE STADIO OLIMPICO. RALLENTAMENTI ANCHE VERSO SAN GIOVANNI TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIA SALARIA. PER UN CANTIERE CI SONO CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA CASILINA E LA VIA LAURENTINA. SI STA’ IN FILA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO A VIALE PALMIRO ...
romadailynews

twittermuoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, code RISOLTE in uscita a #Firenze #Scandicci provenendo da Roma #viabiliTOS - zazoomnews : Traffico Roma del 28-05-2019 ore 09:00 - #Traffico #28-05-2019 #09:00 - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 28-05-2019 ore 10:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

Altre notizie : Traffico Roma del ...
  • Traffico Roma del 28-05-2019 ore 09 : 30

    Traffico Roma del 28-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 09:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, PERMANGONO RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA BRACCIANESE E LA TRIONFALE IN ENTRATA A Roma STESSA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A CORSO DI FRANCIA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA SILVESTRI , SIAMO IN ZONA BRAVETTA. STESSA SITUAZIONE IN VIA VITTORIO VENETO ALL’ALTEZZA DI VIA ...

  • Traffico Roma del 28-05-2019 ore 09 : 00

    Traffico Roma del 28-05-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 08:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA BRACCIANESE E LA TRIONFALE IN ENTRATA A Roma STESSA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A CORSO DI FRANCIA. INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA DIRAMAZIONE DI Roma SUD E LA VIA ARDEATINA. SI STA’ IN FILA ANCHE SUL TRATTO ...

  • Traffico Roma del 28-05-2019 ore 08 : 30

    Traffico Roma del 28-05-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 08:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA BRACCIANESE E LA TRIONFALE IN ENTRATA A Roma STESSA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A CORSO DI FRANCIA. INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA DIRAMAZIONE DI Roma SUD E LA VIA ARDEATINA. SI STA’ IN FILA ANCHE SUL TRATTO ...

  • Traffico Roma del 28-05-2019 ore 08 : 00

    Traffico Roma del 28-05-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 07:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, Traffico SOSTENUTO IN ENTRATA IN CITTA’ IN PARTICOLARE SULLA VIA CASSIA E SULLA VIA FLAMINIA INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA DIRAMAZIONE DI Roma SUD E LA VIA ARDEATINA SI STA’ IN FILA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA ...

  • Traffico Roma del 28-05-2019 ore 07 : 30

    Traffico Roma del 28-05-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 07.20 I.V. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PER Traffico INTENSO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE DIREZIONE CENTRO; SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA CASSIA NEI TRATTI: LA STORTA – GIUSTINIANA E RACCORDO – VIA DI GROTTAROSSA SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI DALLA SALARIA ...

  • Traffico Roma del 27-05-2019 ore 20 : 00

    Traffico Roma del 27-05-2019 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 19:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA VICINO LO SVINCOLO DELLA VIA OSTIENSE, MENTRE MIGLIORANO I RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA DALLA COLOMBO ALL’APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO, RALLENTAMENTI PER Traffico E INCIDENTI  DA ...

  • Traffico Roma del 27-05-2019 ore 19 : 30

    Traffico Roma del 27-05-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 19:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE Traffico RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA DA VIA OSTIENSE A VIA APPIA, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA NOMENTANA E PRENESTINA. RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO DA PORTONACCIO A VIA DI TOR CERVARA VERSO IL ...

  • Traffico Roma del 27-05-2019 ore 19 : 00

    Traffico Roma del 27-05-2019 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA. DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SULLA VIA ...

  • Traffico Roma del 27-05-2019 ore 18 : 30

    Traffico Roma del 27-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA. DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SULLA VIA ...

  • Traffico Roma del 27-05-2019 ore 18 : 30

    Traffico Roma del 27-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 18:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA. DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE SULLA VIA ...

  • Traffico Roma del 27-05-2019 ore 18 : 00

    Traffico Roma del 27-05-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 17:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. SEMPRE TRAFFICATO IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA DA VIA OSTIENSE ALLA DIRAMAZIONE SUD, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO TRA CASSIA BIS E PRENESTINA. CIRCOLAZIONE INTENSA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL GRA. RALLENTAMENTI SU VIA ...

  • Traffico Roma del 27-05-2019 ore 17 : 30

    Traffico Roma del 27-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA DA VIA OSTIENSE ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD, MENTRE IN INTERNA LA CIRCOLAZIONE È SOSTENUTA TRA CASSIA BIS E PRENESTINA. Traffico INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO DA TOGLIATTI FINO ALL’INGRESSO DEL ...

  • Traffico Roma del 27-05-2019 ore 17 : 00

    Traffico Roma del 27-05-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 16:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA DA VIA OSTIENSE ALLA DIRAMAZIONE Roma SUD, MENTRE IN INTERNA LA CIRCOLAZIONE È SOSTENUTA TRA SALARIA E PRENESTINA. Traffico INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO DA TOGLIATTI FINO ALL’INGRESSO DEL ...

  • Traffico Roma del 27-05-2019 ore 16 : 30

    Traffico Roma del 27-05-2019 ore 16 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ LUNEDÌ 27 MAGGIO 2019 ORE 16:15 SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, LAVORI DI ASFALTATURA IN FASCIA NOTTURNA. DA QUESTA SERA, E FINO AL 31 MAGGIO, LA CARREGGIATA INTERNA CHIUDE DALLE 21:30 ALLE 5:30 TRA ARDEATINA E LAURENTINA. Traffico DEVIATO SU VIA ARDEATINA VERSO IL CENTRO CON RIENTRO SUL GRA TRAMITE LO SVINCOLO LAURENTINA. NEL QUARTIERE TUSCOLANO, SI È RINNOVATO ANCHE QUEST’ANNO L’APPUNTAMENTO CON LA FESTA PATRONALE DI SANTA ...

  • Traffico Roma del 27-05-2019 ore 15 : 30

    Traffico Roma del 27-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE Traffico RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E APPIA. IN INTERNA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA TRA LA NOMENTANA E LO SVINCOLO DELLA A24. RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO DA PORTONACCIO FINO ALL’INGRESSO IN TANGENZIALE ...

Zazoom Tv - Live Video Breaking News
Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
zazoom
Zazoom Social News -
Cerca Tag : Traffico Roma Traffico Roma 2019
Clicca qui e commenta questo post!