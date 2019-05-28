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Traffico Roma del 28-05-2019 ore 09 | 00

Traffico Roma del 28-05-2019 ore 09 | 00 VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 08:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 28-05-2019 ore 09:00 (Di martedì 28 maggio 2019) VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019 ORE 08:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA BRACCIANESE E LA TRIONFALE IN ENTRATA A Roma STESSA SITUAZIONE SULLA VIA FLAMINIA DAL RACCORDO A CORSO DI FRANCIA. INCOLONNAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA LA DIRAMAZIONE DI Roma SUD E LA VIA ARDEATINA. SI STA’ IN FILA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA IN CITTA’ SULLA TANGENZIALE RALLENTAMENTI DALLA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI DIREZIONE STADIO OLIMPICO TRAFFICATA LA VIA TIBURTINA CON RALLENTAMENTI DA SETTECAMINI AL RACCORDO ANULARE E DA VIA DI CASALE DI S. BASILIO A VIA DI CASAL DEI PAZZI VERSO IL CENTRO SULLA PONTINA UN INCIDENTE INCOLONNA IL Traffico TRA MONTE D’ORO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. STESSA ...
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