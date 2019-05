Torna “La Famiglia Addams” e c’è anche Loredana Bertè Il trailer

ilfogliettone

(Di martedì 28 maggio 2019) La dark family più strana ed esilarante del piccolo e del grande schermo, "LaAddams", sta perre al cinema con un inedito cast di doppiatori. Tra i protagonisti ci sono Virginia Raffaele e Pino Insegno nei panni di Morticia e Gomez, mentre Eleonora Gaggero e Luciano Spinelli prestano la loro voce ai figli Mercoledì e Pugsley.E se nel ruolo di Zio Fester c'è Raoul Bova, la vera novità èche per la prima volta presta la sua inconfondibile voce a un personaggio cinematografico, interpretando la Nonna Addams! "LaAddams" è realizzato con una sofisticata grafica in stop motion animation, che ricorda molto lo spirito e i disegni delle storiche vignette del suo creatore Charles Addams. Diretto da Conrad Vernon e Greg Tiernan (il primo noto per la regia di film come Shrek 2 e Madagascar 3 - Ricercati in Europa), "LaAddams" uscirà in Italia il ...

