calcioweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2019) E’ la stella, nonché il capitano, del, e nella seconda parte della stagione è tornato ai ritmi di due anni fa, riconquistando anche la Nazionale. Momento molto positivo per Andrea, a cui Cairo fissò una clausola di 100qualche anno fa. Adesso, ai microfoni de “Le Fonti Tv”, il presidente granata rivela un interessante. Ecco le sue parole. “Nelho fissato una clausola rescissoria da 100per, se qualchestraniero avesse bussato alla nostra porta per provare ad acquistarlo. Nessuno è arrivato con 100. Qualcheitaliano ha fatto un’offerta ma con valori molto più bassi, intorno alla metà. Siccome mi ero impegnato con i tifosi a cederlo solo per una cifra straordinaria, decisi di non venderlo ma di tenerlo“. LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE ...

CalcioWeb : Torino, retroscena su Belotti: 'Nel 2017 ho rifiutato 50 milioni da un club italiano' - pierpaolocerica : RT @DiMarzio: #Petrachi e il #Torino: i retroscena di un addio - romaforever_it : Petrachi-Torino, i retroscena di un addio -