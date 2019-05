Tokyo | terrore in città | uomo accoltella bimbe alla fermata dell' autobus | due morti

Blastingnews

(Di martedì 28 maggio 2019) Il Giappone è sotto choc per quanto accaduto oggi nel pieno centroa metropoli nipponica, nonché capitale del Paese,, quando all'improvviso un, che aveva intorno ai 40 - 50 anni, ha improvvisamente estratto un coltellodi un bus, cominciando adre diverse bambine e anche adulti. Secondo le prime indiscrezioni che giungono dalle fonti di informazione giapponesi sarebbero almeno 2 i: si tratterebbe di una bimba di 12 anni e un39enne, deceduto in seguito alle gravissime ferite riportate al collo. L'assalitore si sarebbe suicidato poco dopo l'attacco. I fatti Tutto è cominciato in pochi, concitati istanti. Secondo le testimonianze raccolte dPolizia giapponese, che si è recata immediatamente sul posto, l'attentatore si sarebbe avvicinato con fare minacciosocomitiva che sostava sul marciapiede e aspettava undi linea. Poi, ...

SylvieTropez : Terrore a Tokyo, folle accoltella 13 alunne di una scuola e uccide due persone -