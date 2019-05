TFA sostegno 2019 | elenchi ammessi alla prova orale | aggiornamento del 28 maggio

TFA sostegno 2019 - elenchi ammessi alla prova orale : aggiornamento del 27 maggio : La prova scritta del TFA sostegno 2019 è in corso e alcune Università l’hanno già svolta e hanno pubbicato gli elenchi degli ammessi alla prova orale. DI seguito riportiamo le Università che hanno già pubblicato gli esiti, ricordando che solo la pagina del loro sito ha carattere di ufficialità. prova orale TFA sostegno 2019 L’allegato C contiene i criteri della prova orale del TFA sostegno 2019, che sono: la valutazione è ...

Scuola - TFA sostegno : comunicato stampa dell’onorevole Ella Bucalo : Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa inviato alla nostra Redazione dall’On. Ella Bucalo riguardante un’interrogazione al ministro Bussetti sull’annullamento dElla prova preselettiva al Tirocinio Formativo Attivo sostegno Scuola secondaria di primo grado che si è tenuta il 16 aprile presso l’università dElla Calabria. comunicato stampa dell’Onorevole Ella Bucalo sul TFA sostegno, prova Scuola secondaria di ...

TFA sostegno - ammessi prova orale : all'UniSalento si inizia il 27 maggio : Nelle differenti università sono ancora in corso di svolgimento le prove scritte del corso tirocinio formativo attivo (Tfa) sostegno. Molti atenei, nel frattempo, hanno pubblicato i calendari delle prove orali per i docenti ammessi: il superamento di tale prova permetterà di accedere al corso di specializzazione per l'insegnamento degli alunni con disabilità per tutti e quattro gli ordini e gradi di scuola. Di seguito l'elenco delle università ...

TFA sostegno : no accesso ai corsi senza preselettiva : Il TAR Lazio è stato chiamato a giudicare su un ricorso presentato da alcuni docenti ITP e chiedevano di poter partecipare al TFA Sostegno senza sottoporsi test preselettivi per l’ammissione ai corsi. Con questo ricorso hanno provato ad accedere al IV ciclo TFA Sostegno partito di recente. I ricorrenti hanno fondato le loro motivazioni dietro il riconoscimento del loro diritto ad essere considerati abilitati, dunque in possesso ...

Abilitazione Romania e TFA sostegno : appuntamento a Roma con i legali : L’Abilitazione in Romania era considerata un’opportunità da parte di milioni di docenti italiani che avevano optato l’estero come luogo per istituzionalizzarsi professionalmente. Lo stop di tali abilitazioni da parte del Miur ha tuttavia destato molta preoccupazione. Sono numerosi gli insegnanti esclusi dalle graduatorie, così come coloro che rischiano il posto per la loro Abilitazione in Romania. Oltre a tale questione, ...

Scuola - caos TFA sostegno : fioccano le denunce : In diversi sedi universitarie, come ben sappiamo, sono state ravvisate irregolarità nella procedura di svolgimento delle prove preselettive del TFA sostegno e, come ci si poteva aspettare, stanno già partendo le prime denunce. Come riportato dall”Eco dello Jonio’, è stato presentato un esposto alla Procura di Cosenza per ‘caos organizzativo’ e ‘vizi formali’ in occasione delle prove che si sono tenute presso ...

Scuola - TFA sostegno : ecco gli argomenti della prova scritta : Dopo le polemiche riguardanti le prove preselettive, si stanno già svolgendo in alcune Università le prove scritte del concorso Tfa sostegno. La prova riguarderà domande a risposta aperta o relazione da svolgere in due ore. Riassumiamo, qui sotto, in breve quali saranno gli argomenti relativi alla prova scritta del concorso Tfa sostegno. Tfa sostegno, argomenti della prova scritta ecco gli argomenti in merito ai quali verterà la prova ...