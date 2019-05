Tennis World Tour Roland-Garros Edition è ora disponibile per PC e console

Tennis World Tour Roland-Garros Edition disponibile da oggi : Tennis World Tour Roland-Garros Edition è ora disponibile per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch in versione digitale e fisica. Quest’anno torna la simulazione Tennistica di Bigben con tantissimi nuovi contenuti e tutti gli aggiornamenti degli ultimi mesi: ora è possibile prender parte ai match più importanti con i migliori giocatori del mondo nei leggendari campi ristrutturati del ...

Tennis World Tour Roland-Garros Edition : 2 star internazionali del tennis mondiale entrano a far parte del roster : Questo maggio, due star internazionali del tennis mondiale entrano a far parte del roster di tennis World Tour Roland-Garros Edition, portando il numero di giocatori ATP e WTA presenti in game a 33. I giocatori potranno indossare i panni di Rafael Nadal, 11 volte vincitore del Roland-Garros, e di Kristina Mladenovic, giocatrice francese stabilmente nelle prime 50 posizioni mondiali, per i match su terra rossa del ...

Tennistavolo - assegnate le edizioni dei Mondiali del 2021 e del 2022 : introdotte le World Table Tennis Championships Finals : A Budapest, sede dei correnti Mondiali individuali di Tennistavolo, sono state assegnate le prossime edizioni delle rassegne iridate (nel 2020 i Mondiali a squadre erano già stati affidati a Busan, in Corea del Sud): nel 2021 la rassegna iridata individuale si svolgerà a Houston, negli USA, mentre nel 2022 il torneo a squadre avrà sede a Chengdu, in Cina. La novità sta nell’introduzione delle World Table Tennis Championships Finals: le ...