Telecamere obbligatorie in asili e case di cura | dal Senato arriva l' ok definitivo

ilgiornale

(Di martedì 28 maggio 2019) Pina Francone Un emendamento al decreto Sblocca cantieri prevede lo stanziamento di un fondo per l’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso neglie nelle strutture socio sanitarie e assistenziali per anziani e disabilidi sicurezzain, ospizi ediper i disabili: èta, finalmente, la legge. Infatti, un emendamento al decreto Sblocca cantieri prevede lo stanziamento di un fondo per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso neglie nelle strutture socio sanitarie e assistenziali per anziani e disabili, al fine di assire loro la più ampia tutela possibile. Insomma, c'è ufficialmente il via libera delcon un emendamento bipartisan al decreto Sblocca cantieri delle commissioni Lavori pubblici e Ambiente di Palazzo Madama. Nello specifico, è prevista nello stato di ...

ROSACANINACLUB : Arrivano le telecamere obbligatorie negli asili nido e nelle case di cura - saverioontwitt : RT @ilmessaggeroit: #telecamere nelle scuole e nelle case di cura: passa l'emendamento che le rende #obbligatorie - UffPost : RT @charliecarla: 'Telecamere in asili e case di cura, passa l'emendamento che le rende obbligatorie' Finalmente. Bambini e anziani più pro… -