TelevideoRai101 : Tav,Toninelli: il voto non cambia nulla - Salvato02368763 : Toninelli il cretino, perché è un cretino con patente europea, ha sentenziato che, TAV. E grande opere resteranno… - LucianaCiolfi : Uh, s'è svegliato il Tonty. Toninelli: l'esito del voto non muta la gestione dei dossier TAV e grandi opere. Sì. #credici -

L'esito delle elezioni "nonassolutamente.I miei dossier vengono gestiti oggi come prima delle elezioni". Lo dice il ministro delle Infrastrutture,, a proposito della Tav. Dopo la vittoria del centrodestra alle regionali del Piemonte, la questione dell'Alta velocità in Val Susa torna a far discutere nel governo. "L'esito delè chiaro.Si farà", aveva detto Salvini.(Di martedì 28 maggio 2019)