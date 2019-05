Tav | Toninelli | Il voto non cambia nulla

blogo

(Di martedì 28 maggio 2019) Matteo Salvini dopo aver conquistato il 34% alle elezioni europee ha ribadito che il governo va avanti, che per l’esecutivo nonniente, ma solo se non si litiga su tutto e il M5s abbandona i "no" su alcuni punti chiave per la Lega. A cominciare dalla Tav, l’alta velocità Torino-Lione, sulla quale però gli alleati non sembrano intenzionati a piegarsi. Elezioni europee: Boom Lega al 34%, M5s crolla al 17% superato dal PD al 22,7% Alle Europee sfonda la Lega di Matteo Salvini, primo partito in Italia con il 34 dei voti Secondo Salvini: "Le forze a favore della Tav hanno preso l'80%-85%. Se fosse stato un referendum l'esito mi pare chiaro". Riferendosi all’opposizione del M5s al progetto, un "no" identitario per Di Maio e i suoi, Salvini ha chiarito che il progetto potrebbe essere rivisto, insieme alla famosa analisi ...

