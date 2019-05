Tav | Salvini | “Forze a favore hanno preso 80-85% | l’esito è chiaro” E a Conte | “Ha mia

Tav - flat tax - Rixi - decreto sicurezza : Salvini detta legge : flat tax, Tav, decreto sicurezza bis depositato affinché arrivi in Consiglio dei ministri il prima possibile. Matteo Salvini si muove da premier, mentre il vero premier Giuseppe Conte è chiuso in un silenzio assordante. Il leader leghista vittorioso mette sul tavolo dell’esecutivo solo i temi che più lo dividono dall’alleato sconfitto Luigi Di Maio. Una provocazione dopo l’altra, tutto a prova di stress, ...

Matteo Salvini - la dichiarazione di guerra dei movimento No Tav : "Faremo resistenza contro il leghista" : Dai movimenti No Tav arriva una sorta di dichiarazione di guerra contro il governo e Matteo Salvini, dopo la vittoria alle Regionali in Piemonte del candidato di centrodestra Alberto Cirio. Il nuovo governatore piemontese aveva basato una parte importante della sua campagna elettorale sul linea ad a

Tav - flat tax - autonomia : Salvini detta l'agenda : «Un mese per decidere» : «Forse Giggino non ha capito come sono andate le elezioni e che d'ora in poi sarò io decidere cosa si fa e cosa non si fa. Non si è mai visto un leader di partito che perde la...

Salvini : “Lealtà a Conte - ma ora fare Tav e autonomia”. In arrivo lettera dall’Ue sul debito : Dovrebbe arrivare entro il fine settimana la lettera della Commissione Ue all’Italia che chiede chiarimenti sui «fattori rilevanti» che hanno portato all’aumento del debito. Secondo quanto si apprende, anche altri Paesi, tra cui il Belgio, riceveranno una richiesta di chiarimenti. L’Italia sarà messa in guardia dal rischio di sforamento dei conti ...

Tav - Salvini : voto piemonte non è un referendum ma poco ci manca : Tav, Salvini: L'opera può essere rivista, io userò il voto degli italiani anche per ricontrattare la quota di cofinanziamento europea

Matteo Salvini - cannonata a Luigi Di Maio sulla Tav : "In Piemonte un referendum - se ne facciano una ragione" : "Se la democrazia ha un senso e se la Lega, a un quarto dello scrutinio in corso in Piemonte, ha il 36% con il triplo dei voti rispetto agli amici di M5s, vuol dire che i Piemontesi si sono espressi abbastanza chiaramente". Il messaggio di Matteo Salvini è chiarissimo. Un messaggio che il leader del

Lega dilaga - M5s crolla. E Salvini presenta il conto : ora flat tax e Tav : Alle Europee la Lega stravince al Nord, dove ha percentuali sopra il 40%, ma vince in tutta Italia conquistando percentuali alte sia nelle regioni (ex) rosse che in quelle del Sud. Matteo Salvini viene premiato con oltre 9 milioni di voti (34,3%) e oltre 2,2 milioni di preferenze mentre l'altro alleato di governo, il Movimento Cinque stelle, regge al Sud e nelle Isole con il 29% ma nella media nazionale non va oltre il 17%, oltre quindici punti ...

Elezioni Europee - Luigi Di Maio provoca ancora Matteo Salvini : le parole su Tav e Autonomia : Dopo la sconfitta, clamorosa, dopo una batosta di proporzioni inimmaginabili alle Elezioni Europee, parla Luigi Di Maio. Le sue parole si fanno attendere: la conferenza stampa convocata per le 14 inizia soltanto poco prima delle 15. Volto tirato, sorriso i circostanza, Giggino - il cui destino polit

Europee - i dati definitivi : Lega al 34 - 3% - M5S doppiato. Pd al 22 - 7. Salvini detta l'agenda : «Tav e autonomie» : Elezioni Europee 2019. Trionfa la Lega di Salvini che raggiunge il suo massimo storico al 34,3%, doppiando il Movimento 5 Stelle che crolla al 17,0% con i rapporti di forza dei partiti di...

Salvini : «Lealtà a Conte e Di Maio - dalla Tav alle tasse : adesso i fatti» : Mentre M5S resta chiuso in un silenzio assordant?e, Matteo Salvini all'indomani delle elezioni europee si presenta alle 11 davanti ai giornalisti per la sua seconda conferenza stampa. Ribadisce...