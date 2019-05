Tav | flat tax | autonomia | Salvini detta l' agenda | «Un mese per decidere»

ilmessaggero

(Di martedì 28 maggio 2019) «Forse Giggino non ha capito come sono andate le elezioni e che d'ora in poi sarò iocosa si fa e cosa non si fa. Non si è mai visto un leader di partito che perde la...

fattoquotidiano : La Lega sopra il 30% mette il “turbo”: Tav, flat tax e autonomie [LEGGI - matteosalvinimi : #Salvini: “no” a autonomia, Flat Tax e Tav, “no” alla Pedemontana... quest’ultima è opera straordinaria che serve,… - matteosalvinimi : #Salvini: da alcuni arrivano troppi NO, sulla Pedemontana, sulla TAV, sulle opere pubbliche, sulle Olimpiadi... Ser… -