Svelata la data di Jessica Jones 3 su Netflix | un teaser annuncia l’ultima stagione della

RAD - Svelata la data di uscita dell'action rogue-like di Double Fine Production : RAD, il rogue-like d'azione sviluppato da Double Fine Productions, creatori di Brutal Legends, ha una data di uscita.Attraverso un comunicato stampa l'editore Bandai Namco ha annunciato che il gioco arriverà su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Digital il 20 agosto.RAD è ambientato in un mondo post-post-apocalittico, in cui l'umanità ha dovuto affrontare l'apocalisse, non una ma ben due volte. I giocatori vestiranno i panni di un ...

Live-Non è la d'Urso, quando andrà in onda l'ultima puntata del nuovo programma di Barbara d'Urso? Dopo la fine di Domenica Live, avvenuta domenica 19 maggio, un altro programma di Barbara d'Urso è giunto al termine? Parliamo di Live-Non è la d'Urso, il nuovo format di Canale 5 in cui per la prima volta il

La data di uscita di Cyberpunk 2077 potrebbe essere Svelata alla conferenza E3 di Microsoft : Nel mese di marzo del 2019, vi informammo del possibile annuncio della data di uscita di Cyberpunk 2077 in occasione dell'imminente E3 2019. CD Projekt RED ha parlato dell'evento, definendolo come il più importante della sua storia e, probabilmente sarà così.Il membro di NeoGAF 'Braldryr', che avrebbe anche rivelato l'arrivo di Gears 5 a settembre 2019, ha affermato che durante la conferenza stampa E3 2019 di Microsoft, CD Projekt RED aggiornerà ...

DiRT Rally 2.0 : Svelata la data di lancio della Season Two : La Season Two di DiRT Rally 2.0 sarà disponibile dal 4 giugno, annuncia Codemasters. Il DLC porterà nuovi contenuti tra cui auto, livree e location. I nuovi contenuti saranno resi disponibili ogni due settimane con un focus primario sul Rallycross, riporta il comunicato ufficiale Koch Media.Riportiamo di seguito tutti i dettagli:Leggi altro...

Uomini e Donne anticipazioni Trono Classico: ecco quando verrà registrata la scelta di Andrea, Giulia e Angela (svelata la data) Che Angela Nasti, Giulia Cavaglia e Andrea Zelletta a Uomini e Donne fossero vicini alla scelta lo avevamo capito già da giorni. Questa edizione del Trono Classico è giunta quasi al termine ma, finalmente, solo oggi è

La data di inizio dei saldi estivi di Steam potrebbe essere stata Svelata da un leak : Secondo un Tweet pubblicato da Steam database, sembra che i saldi estivi di Steam avranno inizio dal 25 maggio e saranno attivi per le due settimane seguenti. Come riporta Rock Paper Shotgun, le informazioni non provengono da una fonte ufficiale e per questo motivo devono essere prese come semplici rumor, tuttavia Steam database ha in passato dimostrato la sua affidabilità riguardo questo tipo di informazioni. Se qualcuno di voi spera in una ...

Uscita di Gears 5 Svelata da un leak - è questa la data di lancio su Xbox One? : La data di Uscita di Gears 5 è molto probabilmente l'argomento più caldo per qualsiasi possessore di Xbox One. In un periodo di poche esclusive per la console di ultima generazione a marchio Microsoft, il debutto della prossima incarnazione di una saga simbolo dello stesso ecosistema Xbox potrebbe infatti rinvigorire la fiducia dei fan nei confronti del colosso di Redmond. Azienda che, per sopperire alle criticità, si è lanciata in una politica ...

Medievil Remake : Svelata la data di uscita e mostrato in nuovo trailer : Il secondo episodio di State Of Play, il nuovo format comunicativo di playstation, ci ha svelato interessanti novità per il tanto atteso Remake di Medievil. I fan, nostalgici e neofiti, hanno finalmente una data di uscita: 25 Ottobre 2019, giusto in tempo per Halloween. Per l’occasione è stato mostrato anche uno scorcio di quelle che saranno le avventure di Sir Daniel Fortesque, scheletrico protagonista, attraverso un nuovo trailer. Dal ...

Pamela Prati - Svelata la data delle nozze. E spunta la testimonianza di Manuela Arcuri : Il mistero sulle nozze di Pamela Prati si infittisce sempre di più, ma sembra che l’epilogo finale della storia sia vicino. Secondo le ultime notizie infatti la showgirl sarda si sposerà il prossimo 8 maggio. A confermarlo Cristiano Malgioglio, amico di vecchia data della Prati, che in questi giorni ha ricevuto una telefonata da lei in cui hanno discusso del matrimonio. Secondo quanto raccontato dall’opinionista del Grande Fratello, ...

Il matrimonio di Milena Miconi dopo 18 anni di fidanzamento Ora non ci sono più dubbi: Milena Miconi si sposa! Dopo l'annuncio di qualche mese fa a Vieni da me di Caterina Balivo l'attrice e showgirl ha confermato il matrimonio a Pomeriggio 5. La Miconi ha svelato la data delle nozze ai telespettatori di Mediaset:

Meghan Markle - Svelata la data del parto. E lei sfida la Regina con la tata americana : Meghan Markle ha già partorito? Pare di no. Il lieto evento dovrebbe avvenire nel weekend di Pasqua. Dopo il comunicato ufficiale con cui Harry e Meghan hanno espresso la volontà di vivere privatamente la nascita del royal baby, si sono scatenate le voci che il lieto evento fosse già avvenuto, ma tenuto nascosto. Ora fonti vicine a Palazzo, raccolte dall’Express, affermano che il parto dovrebbe avvenire nel weekend di Pasqua. data ...

Svelata la data di Lucifer 4 su Netflix - il diavolo è nei dettagli nel teaser trailer con Tom Ellis (video) : Un detto recita "Il diavolo è nei dettagli", e finalmente è stata divulgata la data di Lucifer 4 su Netflix. Un teaser trailer con Tom Ellis annuncia il debutto dell'atteso quarto ciclo di episodi che verrò pubblicato in un'unica tranche sulla piattaforma video. Inoltre, sul servizio è possibile trovare le prime tre stagioni per un binge watching assicurato. Ma quando arriverà Lucifer 4 su Netflix? Con un trailer che svela il suo debutto tra ...

Assassin's Creed Odyssey : Svelata la data di uscita dell'espansione The Fate of Atlantis - disponibile una nuova patch : Ora che l'arco narrativo de l'Eredità della Prima Lama si è finalmente concluso, Ubisoft ha comunicato che la prima parte della nuova espansione per Assassin's Creed Odyssey, The Fate of Atlantis sarà disponibile dal 23 aprile. Come riporta Gamingbolt, oggi è stata inoltre pubblicata una patch che va a risolvere alcuni bug e vari problemi di bilanciamento presenti nel gioco base. Potete trovare qui sotto tutte le novità più importanti:Missioni ...

Annunciata la data di uscita di Borderlands 3 e Svelata la spettacolare box art : Gearbox Software e 2K annunciano il lancio di Borderlands 3, previsto per il 13 Settembre 2019, per PlayStation 4, Xbox One e PC.Borderlands 3 è un'esilarante storia intergalattica, piena di personaggi colorati, nemici epici, boss da combattere e letteralmente goziliardi di armi. In un nuovo gameplay trailer rilasciato oggi, Gearbox e 2K mostrano in tutto il suo splendore l'irriverente caos del gioco."Negli scorsi anni il team di Gearbox ...