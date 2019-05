Squalificati Serie A | le decisioni del giudice sportivo | stop e ammenda salata per Berardi

calcioweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2019) In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:di € 10.000,00: alla Soc. ATALANTA a titolo di responsabilità oggettiva, per aver consentito, al termine del primo tempo, l’ingresso nel recinto di giuoco di un proprio tesserato, non inserito nella distinta di gara, che colpiva un calciatore avversario con uno schiaffo alla nuca.di € 10.000,00: alla Soc. SASSUOLO a titolo di responsabilità oggettiva, per aver consentito, al termine del primo tempo, l’ingresso nel recinto di giuoco di una persona allo stato non identificata ma riconducibile alla Società che colpiva con un pugno un tesserato avversario.di € 3.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, all’8° del secondo ...

ernie_alberto : RT @DiMarzio: #SerieA | Tutte le decisioni del giudice sportivo: nove squalificati per la prima giornata della prossima stagione https://t.… - Salvucc20278465 : RT @DiMarzio: #SerieA | Tutte le decisioni del giudice sportivo: nove squalificati per la prima giornata della prossima stagione https://t.… - DiMarzio : #SerieA | Tutte le decisioni del giudice sportivo: nove squalificati per la prima giornata della prossima stagione -