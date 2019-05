Spread a 290 | Piazza Affari peggior Borsa europea Moscovici | «Non spingo per sanzioni»

Borse - piazza Affari la peggiore in Europa Lo Spread vola e sfiora quota 290 |Indice : L’ipotesi di uno scontro tra Italia e Ue sui conti pubblici pesa sul differenziale Btp/Bund. La Borsa di Milano apre in negativo (-0,07%), positivi gli altri mercati europei

Borse - Spread verso i 290 punti. Salvini : “Lettera in cui ci multano per debito del passato? Cambiamo le regole Ue” : Il giorno dopo l’esito delle elezioni europee e la sfida lanciata da Matteo Salvini all’Europa sulle regole di bilancio, e in attesa della lettera della Commissione che contesterà l’eccesso di debito, sale la temperatura misurata dal termometro del “rischio Italia” sui mercati. Il differenziale di rendimento tra i Btp italiani e i Bund tedeschi, che misura la ricompensa aggiuntiva chiesta dagli investitori per ...

Piazza Affari la peggiore in Europa con le banche. Lo Spread sfiora 290 : Nonostante le rassicurazioni del vicepremier Salvini sulla tenuta del Governo pesano le incertezze sui nuovi equilibri nell'esecutivo italiano dopo le elezioni. Preoccupano anche i rumors su una possibile procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. A Milano corre sempre Fca, oggi il cda della Nissan...

Lo Spread vola : sfiora quota 290 punti vendite da estero - crolla fiducia nell’Italia Ma perché sale proprio adesso? L’analisi : Alcuni degli investitori esteri che avevano comprato titoli di debito italiano in dicembre hanno iniziato a vendere. È solo un anticipo dei rischi he aspettano l’Italia nei prossimi mesi

Il nervosismo dei mercati per Tria è "ingiustificato". Ma lo Spread tocca quota 290 : "Quello che posso fare come presidente del Consiglio è dare un messaggio a tutti i mercati, agli investitori istituzionali e non, a tutte le istituzioni finanziarie: non c'è assolutamente nulla di cui preoccuparsi. Questo governo andrà ancora avanti, arriverà a fine legislatura perché ha ancora un p

