Spiagge italiane | dieci rifiuti per ogni metro

Rifiuti - ogni passo sulle Spiagge italiane ne incontriamo più di cinque : l’81% è di plastica - tra bottiglie - bicchieri e cotton fioc : A ogni passo che facciamo sulle nostre spiagge incrociamo più di cinque Rifiuti, dieci ogni metro. Si tratta soprattutto di plastica, anche se i nostri litorali sono invasi da oggetti fatti con i materiali più svariati. E pensare che ciò possiamo vedere in spiaggia con i nostri occhi è solo il 15% di quello che entra nell’ecosistema marino, mentre il resto galleggia o affonda. Una situazione fotografata nel dossier Beach ...

Bandiere Blu 2019 - sono 385 le Spiagge italiane premiate : sono 385 le spiagge italiane premiate con la Bandiera Blu 2019 e salgono a 183 i Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento, 8 in più rispetto allo scorso anno. Il riconoscimento viene assegnato dalla Fee (Foundation for Environmental Education) alle località costiere che soddisfano criteri di qualità relativi ad acque di balneazione e al servizio offerto, tenendo in considerazione, fra l'altro, la pulizia delle spiagge e gli approdi turistici. ...

Bandiere Blu 2019 : le migliori Spiagge italiane : Massa, ToscanaRagusa, SiciliaTeulada, Cagliari, SardegnaSassari, SardegnaBadesi, Olbia, SardegnaCarovigno, Brindisi, PugliaCeriale, Savona, LiguriaLevanto, La Spezia, LiguriaSan Mauro del Cilento, Salerno, CampaniaPraia a Mare, Cosenza, CalabriaPolicoro, Matera, BasilicataSilvi, Teramo, AbruzzoCapo Testa, Santa Teresa di Gallura, SardegnaPalinuro, Salerno, CampaniaAnacapri (Campania)Caprera (Sardegna)Fossacesia (Abruzzo)Piombino - Parco Costiero ...

Ambiente - inquinamento estremo sulle Spiagge italiane : 770 oggetti ogni 100 metri : inquinamento alle stelle sulle spiagge italiane secondo i dati dell'ISPRA forniti presso la sala stampa della Camera in occasione della giornata del mare e della cultura marina, nella giornata di...

Sulle Spiagge italiane oltre 770 rifiuti ogni 100 mt - l'80% è plastica : ... economici e sulla salute umana, e che costituiscono una delle principali minacce per la biodiversità in Italia, in Europa e nel mondo. Le aree più a rischio sono i porti e gli impianti di ...