SpellForce 3 | l' espansione Soul Harvest è disponibile da oggi su PC

eurogamer

(Di martedì 28 maggio 2019), la nuovastand-alone di3 èa partire dasu PC via Steam alle ore 19:00 (orario italiano).Attraverso un comunicato stampa, THQ Nordic annuncia l'uscita dell'che porterà una serie di nuovi contenuti all'interno del gioco. Innanzitutto saranno disponibili due nuove fazioni: gli Elfi Oscuri ed i Nani che cambieranno il destino di Eo.L'ha un prezzo di 24,99 euro tuttavia, se possedete già3, sarete in grado di acquistare il contenuto aggiuntivo con il 40% di sconto. Niente paura però, perché anche chi non ha mai giocato a3 ma vuole iniziare, potrà usufruire di uno sconto del 40% sul bundle che contiene sia3 che3:.Leggi altro...

Eurogamer_it : La nuova espansione stand-alone di #SpellForce3, #SoulHarvest è disponibile su PC a partire da oggi. - cyberanimax : -