Spal | avanti con Semplici | sarà l’allenatore anche nella prossima stagione

Live Spal-Napoli 0-1 Allan porta gli azzurri avanti : E' un pomeriggio di festa quello di oggi al Paolo Mazza, dove si incontrano SPAL e Napoli in un match valevole per la 36esima giornata. Grazie alla larga vittoria del Bentegodi sul Chievo gli...

L'Inter con due quiz Spalletti e il centravanti : Milano Battere l'Udinese servirebbe sicuramente alL'Inter, che avvicinerebbe di altri 3 punti l'agognata qualificazione alla prossima Champions league. Per Spalletti cambierebbe poco, anzi niente: per ...

Chievo-Spal in…pillole : veronesi leggermente avanti negli scontri diretti : Domani, alle 18, allo Stadio Bentegodi, va in scena Chievo-Spal, partita valida per la 35^ giornata di Serie A. I numeri e le curiosità del match. I clivensi sono reduci da una vittoria all’Olimpico con la Lazio e da un pareggio con il Parma, mentre l’1-1 degli estensi con il Genoa ha consegnato loro il passaporto per la terza stagione consecutiva in Serie A. Lo storico degli scontri tra le due squadre vede 7 partite giocate, ...

Spal-Genoa - le formazioni ufficiali : Petagna-Floccari davanti per i biancazzurri : Spal-Genoa, formazioni ufficiali – Due sfide soltanto, in Serie A, per quanto riguarda il programma della domenica pomeriggio (ore 15): una di queste è Spal-Genoa, valevole per la 34^ giornata del massimo campionato italiano. Ferraresi alla ricerca della continuità dopo le due vittorie di fila contro Juventus ed Empoli, momento opposto per i rossoblu che hanno ottenuto un solo punto nelle ultime cinque partite. I due tecnici, ...

Conferenza Luciano Spalletti : “Dobbiamo mettere l’Inter davanti a tutto” : Passa da Frosinone la rincorsa dell’Inter al terzo posto in classifica. Risolto il caso Icardi ora c’è il dubbio su chi sarà il titolare: Lautaro o Maurito? Spalletti può contare sul rientro di de Vrij mentre deve rinunciare a BrozovicLive Conferenza StampaCome sta Lautaro Martinez? Sta bene, ha recuperato, è a disposizione. Ha fatto gli allenamenti con la squadra, è pronto a giocare anche dal primo minutoIcardi e Lautaro ...