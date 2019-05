Sondaggi politici Eumetra | Salvini e il rosario | un binomio inscindibile

Sondaggi politici Demos : la vittoria di Salvini nelle province : Sondaggi politici Demos: la vittoria di Salvini nelle province Le province, più che i grandi centri urbani, hanno portato la Lega ad essere il primo partito in Italia. A sostenerlo è un’analisi del voto europeo condotta da Demos per Repubblica. Le province sono state per Salvini quello che per Trump nel 2016 è stata la Rust Belt, la “cintura di ruggine” formata dai territori ad ovest di New York passando dai giacimenti ...

Sondaggi politici Swg : italiani condannano il gesto dell’elemosiniere del Papa : Sondaggi politici Swg: italiani condannano il gesto dell’elemosiniere del Papa La decisione dell’elemosiniere del Papa di riattaccare l’energia elettrica in un palazzo occupato in centro a Roma da 500 adulti tra cui 100 bambini dopo una settimana di interruzione dovuta a morosità non è andata giù alla maggioranza degli italiani. Che avrebbero preferito un epilogo ben diverso. Secondo il 43% degli intervistati da Swg, “se si ...

Sondaggi politici Ipsos : gli italiani si aspettano più tasse l’anno prossimo : Sondaggi politici Ipsos: gli italiani si aspettano più tasse l’anno prossimo L’Istat parla di una crescita dello 0,3 per l’Italia nel 2019. L’Ocse prevede invece una stagnazione per l’anno in corso mentre il rapporto deficit/Pil è pronosticato al 2,4% quest’anno e al 2,9% il prossimo. Secondo i dati del quarto trimestre 2018 rilasciati dall’Eurostat due mesi fa, in quanto a crescita, il nostro Paese è il ...

Sondaggi politici Eumetra : prof sospesa - il pensiero degli italiani : Sondaggi politici Eumetra: prof sospesa, il pensiero degli italiani Il caso della professoressa di italiano dell’istituto industriale Vittorio Emanuele III sospesa per non aver vigilato sul lavoro dei suoi alunni che nella Giornata della memoria dello scorso 27 gennaio, avevano presentato una videoproiezione nella quale si accostava la promulgazione delle leggi razziali del 1938 al decreto sicurezza del ministro dell’Interno Matteo ...

Sondaggi politici Swg : Casal Bruciato - italiani condannano violenza : Sondaggi politici Swg: Casal Bruciato, italiani condannano violenza Il 55% degli italiani ritiene ingiustificata la violenza delle proteste scatenatesi a Casal Bruciato, periferia romana, dopo l’assegnazione di una casa popolare ad una famiglia Rom. A sostenerlo è un Sondaggio Swg. Il caso aveva avuto un’eco nazionale con la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che si era schierata a difesa dei nomadi. Anche dal premier Giuseppe ...

Sondaggi politici Demos : social - Nord Est chiede più regole : Sondaggi politici Demos: social, Nord Est chiede più regole I social network piacciono ma devono esserci regole certe per punire chi ne fa un uso improprio. A sostenerlo è la maggioranza degli intervistati in un Sondaggio Demos per l’Osservatorio sul Nord Est del Gazzettino. Da anni i social sono entrati a far parte delle nostre vite. Secondo il recente report Digital 2019 promosso da We Are social e Hootsuite, 35 milioni di italiani ...

Sondaggi politici Swg : il sindacato unico piace al 40% degli italiani : Sondaggi politici Swg: il sindacato unico piace al 40% degli italiani Il primo maggio, dalle colonne di Repubblica, Maurizio Landini ha lanciato un appello alla creazione di un sindacato unico, un’idea accarezzata a suo tempo anche dall’ex premier Renzi. “Le ragioni storiche, politiche e partitiche che portarono alla divisione tra i sindacati italiani non esistono più – ha dichiarato il segretario della Cgil – ...

Sondaggi politici Viacom : i giovani credono nell’Europa : Sondaggi politici Viacom: i giovani credono nell’Europa Mancano ormai dieci giorni al voto che deciderà il futuro prossimo dell’Europa. All’appuntamento elettorale non mancheranno di partecipare i giovani. Secondo un Sondaggio elaborato dall’Osservatorio giovani Politica e Futuro di Viacom International Media Networks Italia e MTV, il 75% dei ragazzi italiani tra i 18 e i 34 anni, andrà a votare il 26 maggio. Una ...

Sondaggi politici USA - ormai i matrimoni gay sono accettati quasi da tutti : Sondaggi politici USA, ormai i matrimoni gay sono accettatati quai da tutti È avvenuto tutto molto in fretta, fino al 2011 la maggioranza degli americani non era a favore dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, nel 2004 lo era solo il 31%. Oggi 31% è la percentuale di chi è contro il matrimonio egualitario, invece. La crescita dei favorevoli è stata costante, se si esclude un calo dell’1% nell’ultimo ...

Sondaggi politici Ipsos : un italiano su due sta con l’elemosiniere del Papa : Sondaggi politici Ipsos: un italiano su due sta con l’elemosiniere del Papa Un italiano su due approva l’azione compiuta dall’elemosiniere del Papa che pochi giorni fa ha riallacciato la corrente elettrica, staccata per morosità, ad uno stabile occupato in via Santa Croce in Gerusalemme a Roma in cui si trovavano oltre quattrocento persone, tra cui numerosi bambini. A sostenerlo è un Sondaggio Ipsos per Di Martedì che ha ...

Sondaggi politici Demos : lavoro precario e insoddisfacente per i giovani : Sondaggi politici Demos: lavoro precario e insoddisfacente per i giovani Per gli adulti il lavoro è continuativo e piacevole. Per i giovani è temporaneo e insoddisfacente. Sono due mondi lontani e diversi quelli in cui vivono adulti e giovani nell’indagine sul lavoro condotta da Demos per l’Osservatorio sul Nord Est pubblicato su Il Gazzettino. Uno spaccato che rappresenta la realtà di un Paese dove sono soprattutto i giovani ...

Sondaggi politici YouGov : Immigrazione - Europa rimandata : Sondaggi politici YouGov: Immigrazione, Europa rimandata L’Unione Europea va sì cambiata ma non distrutta. È questo quello che emerge da un Sondaggio YouGov realizzato per Repubblica e la Leading European Newspaper Alliance in otto Paesi – Belgio, Francia, Germania, Ungheria, Polonia, Spagna, Italia e Svezia a pochi giorni dalle elezioni europee. Secondo la rilevazione, la fiducia nell’Unione è ancora molto alta con il ...

Sondaggi politici europee : ampio margine per la Lega - sfida grillini-Pd alle spalle : Il tempo in cui la diffusione dei Sondaggi politici sarà autorizzata sta per finire. E' questo il motivo per il quale inizia a diventare sempre più interessante l'analisi relativa ai Sondaggi che raccontano quale sia, attualmente, lo stato del consenso di ciascun partito. Precisando che si tratta comunque di proiezioni e di indagini che possono anche essere differenti rispetto alla realtà dei fatti, rappresentano oggetto di discussione ...