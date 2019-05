Smog | Costa | “A Giugno intesa nazionale anti-inquinamento dell’aria”

meteoweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2019) Un protocollo d’di misure nazionali per la lotta all’dell’aria, contenente gli impegni dei ministeri e quelli delle Regioni. Questa la ricetta annunciata dal ministro dell’Ambiente Sergioin audizione in commissione Ambiente alla Camera per contrastare lo. Il protocollo – su cui si sta lavorando in questi giorni – sara’ firmato in occasione della cerimonia di apertura del ‘Clean air dialogue’, in programma il 4 e 5a Torino. La proposta e’ il frutto del tavolo di lavoro cui partecipano i rappresentdel ministero dell’Ambiente e degli altri ministeri competenti nei settori maggiormente responsabili delle emissioni (agricoltura, trasporti ed energia) a cui si sono poi aggiunti il ministero della Salute e il ministero dell’Economia. Da maggio il gruppo lavora a Palazzo Chigi. ...

