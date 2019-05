Sky | ecco le serie tv in onda e on demand a giugno

wired

(Di martedì 28 maggio 2019) L’estate seriale di Sky inizia con una nuova e ambiziosa produzione internazionale come Chernobyl ma sono anche tanti i titoli che tornano per la gioia dei fan: da Agents of Shield all’acclamata Big Little Lies, da Poldark a Suits. Fino al 7Fox dedica poi un intero canale a tutti gli episodi della sitcom culto How I Met Your Mother, mentre dal 7 al 14i più piccoli potranno sbizzarrirsi con il Tom & Jerry Channel di Boomerang. Per tutti i sabato del mese, invece, Fox Life trasmetterà un blocco di programmazione intitolato Saturday Pride con tanti titoli dedicati alle tematiche lgbt+ (Butterfly, A Very English Scandal, Grey’s Anatomy, Modern Family, I Love You 2, Parla con lei e Drop Dead Diva). InAgents of Shield – sesta stagione dal 3su Fox http://www.youtube.com/watch?v=byQWZLqgyys Tornano le avventure dell’organizzazione di ...

