Sissy Trovato Mazza, al Galà del Calcio, premio alla memoria per la poliziotta calciatrice (Di martedì 28 maggio 2019) Il Gran Galà del Calcio, storico palcoscenico che premia dirigenti e atleti del mondo del Calcio, ha riconosciuto uno speciale premio alla memoria a Sissy Trovato Mazza. Il riconosciemnto è stato consegnato alla sorella dell'agente e calciatrice scomparsa lo scorso 12 gennaio 2019, Patrizia Trovato Mazza.



