Siglato accordo Credito Sportivo-Ispra per tutela matrici ambientali

Rifiuti : differenziata anche in cliniche private Palermo - Siglato accordo Rap-Aiop : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - Incrementare la raccolta differenziata in tutte le cliniche private di Palermo. E' l'obiettivo dell'accordo siglato questa mattina tra il presidente della Rap (società che gestisce il servizio Rifiuti in città) Giuseppe Norata e il numero uno dell'Aiop Luigi Triolo. Il

Rifiuti : differenziata anche in cliniche private Palermo - Siglato accordo Rap-Aiop (2) : (AdnKronos) - "Ritengo - ha detto Triolo - che le istituzioni e le strutture sanitarie, che già per loro stessa vocazione si occupano della salute dei cittadini, abbiano il dovere di dare un esempio concreto di sensibilità ambientale, per la tutela della salute collettiva e per la realizzazione di u

Sirti : lavoratori Carini approvano accordo Siglato a Ministero (2) : (AdnKronos) - "La sede di Carini ha votato questa mattina sì all'accordo che cancella gli esuberi dopo una mobilitazione che ci ha visti fortemente impegnati, con scioperi e assemblee, per la difesa dei posti di lavoro - dichiarano il segretario Fiom Cgil Palermo Francesco Foti e le Rsu Fiom di Sirt

Sirti : lavoratori Carini approvano accordo Siglato a Ministero : Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - I lavoratori della Sirti di Carini hanno approvato l'intesa sottoscritta l'8 maggio scorso al Ministero del Lavoro da Fiom, Fim e Uilm. L'accordo, illustrato oggi in assemblea, è stato messo ai voti ed è passato con 113 sì, 28 no e una scheda bianca. Al referendum sull

Gaza - Siglato l’accordo di cessate il fuoco tra Hamas e Israele : Dopo una settimana di violenze nella Striscia di Gaza e nel Sud del territorio dello Stato ebraico un accordo di cessate il fuoco, mediato dall'Egitto, è stato raggiunto tra funzionari palestinesi e Israele, entrando in vigore intorno alle 3.30 della notte tra domenica 5 e lunedì 6 maggio 2019. Le violenze tra le due parti, finora hanno provocato un bilancio complessivo di almeno una trentina di morti. L'esercito israeliano ha annunciato di aver ...

Safe Bag - Siglato l'accordo per l'Aeroporto Internazionale di Calgary : Safe Bag S.p.A., leader mondiale nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali , ha annunciato di aver siglato l'accordo per la gestione dei servizi per i ...

La FIFA ha Siglato un accordo per lo sviluppo del calcio in Cina : accordo FIFA Federcalcio cinese – La Cina punta a crescere sempre di più nel mondo del calcio. Per questo motivo, la FIFA e Federcalcio cinese (CFA) hanno siglato un accordo bilaterale il cui obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo del calcio nel Paese asiatico durante i prossimi anni. Come riporta “Palco 23”, l’accordo ruota […] L'articolo La FIFA ha siglato un accordo per lo sviluppo del calcio in Cina è stato realizzato ...

Scuola : salvaguardia per i precari e soldi in più di stipendio - Siglato l'accordo : Il 17 maggio prossimo era il giorno scelto dai sindacati per lo sciopero dei lavoratori della Scuola. Con un incontro odierno tra il Presidente del Consiglio Conte, il Ministro dell’istruzione Bussetti ed i sindacati, lo sciopero è stato revocato. Il tavolo della discussione di oggi è terminato con un accordo tra Governo e sindacati. L’oggetto del contendere erano i precari storici della Scuola, i concorsi da bandire per riempire cattedre e ...

Coppa Italia - Siglato un accordo di sponsorizzazione tra Tim e Lega Serie A per semifinali e finale : Lo storico partner del calcio Italiano sponsorizzerà le due semifinali e la finale il programma il prossimo 15 maggio Tim, partner storico del calcio Italiano, ha siglato con Lega Serie A un accordo di sponsorizzazione per la fase finale della Coppa Italia che prenderà la denominazione di Tim Cup. L’accordo prevede la sponsorizzazione delle semifinali di ritorno che si giocheranno il 24 aprile tra Milan e Lazio e il 25 aprile tra ...

Siglato accordo per favorire business piccole e medie imprese nel mercato cileno : Nei settori di punta dell'economia cilena, agro-industria, cosmetica, farmaceutica, nuove tecnologie ed energie rinnovabili ci sono molte potenziali opportunità di business per le nostre imprese-...

HPE e Nutanix - Siglato un accordo globale : Centinaia di clienti in tutto il mondo utilizzano GreenLake per godere dei benefici di un'esperienza cloud unita a sicurezza, governance e prestazioni applicative tipiche di un ambiente a on-premise, ...

Ciclismo – Siglato l’accordo tra FCI e CoGeDI : Uliveto fornitore ufficiale negli eventi delle Nazionali : Siglato l’accordo tra FCI e CoGeDI per la fornitura dell’acqua minerale – Uliveto accompagnerà la Federazione negli eventi delle squadre Nazionali fino a dicembre 2020 La Federazione Ciclistica Italiana ha scelto Uliveto. E’ stato firmato oggi presso la sede federale di Roma l’accordo tra FCI e CoGeDI International Spa per la fornitura di acqua minerale Uliveto, di cui è azienda distributrice leader nel ...

Bioeconomia e agroalimentare : Siglato importante accordo di cooperazione scientifica tra CNR e NIBIO : Oggi lunedì 1° aprile, il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) e il Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO), l’Istituto norvegese di ricerca sulla Bioeconomia, hanno siglato un importante accordo di cooperazione internazionale per la ricerca nei settori della Bioeconomia e dell’agroalimentare. Alla firma, presso la sede centrale del Cnr a Roma, erano presenti per il Cnr il presidente dell’Ente Massimo Inguscio, il direttore ...