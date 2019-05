Sicilia | Musumeci | ' rimpasto entro estate'

Sicilia : appello di Musumeci a Conte - 'salvi Catania da tracollo' (2) : (AdnKronos) - La Regione, continua il governatore, "pur in un periodo finanziario di grandi difficoltà, che vede circa il 10% degli enti locali Siciliani già in dissesto e altrettanti in fase di pre-dissesto, così come si era impegnata a fare, ha aiutato il Comune con uno stanziamento straordinario

Sicilia : appello di Musumeci a Conte - 'salvi Catania da tracollo' : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - "Non c'è più tempo da perdere. Il governo nazionale individui e attui subito la soluzione, così come sta facendo con Roma, per salvare il Comune di Catania dal tracollo definitivo, evitandogli così di dover portare i libri in tribunale per fallimento. Confido, pertanto

Sicilia : Musumeci - 'Stop a idea di un'isola piagnona e parassita' : Palermo, 15 mag. (AdnKronos) - "Dipende anche da noi, da tutti noi, voltare pagina e avviare una nuova stagione, non di rivincita vendicativa, ma di giustizia ristoratrice. Dobbiamo rimuovere l'idea diffusa di una Sicilia “piagnona e parassita” e saper finalmente rilanciare lo spirito autonomistico,

Sicilia : Musumeci - 'C'è voglia di ottimismo' : Palermo, 15 mag. (AdnKronos) - "La ricorrenza del 73esimo anniversario dello Statuto autonomistico coglie la nostra Isola in un contesto economico più dinamico, rispetto al recente passato. È ripartita la spesa pubblica produttiva, non solo comunitaria; le imprese tornano ad investire, sale il rispa

Le amministrative in Sicilia - come ne esce il governo Musumeci : La strategia politica di Miccichè è diversa da quella del presidente Silvio Berlusconi, che con Salvini e Meloni auspicherebbe un governo di breve formazione, anticipando le elezioni. Miccichè legge ...

Sicilia : Gelarda (Lega) - 'a fianco di Musumeci per recupero risorse ex province' : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - "A fianco del presidente della Regione Nello Musumeci nel suo appello al governo nazionale per salvare le ex province in crisi. Mi sono attivato per le vie interne del partito affinché vengano recuperate in finanziaria le risorse che, complice il governo di sinistra, so

Sicilia : Musumeci sostituisce commissione autorizzazioni ambientali : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - Sostituire con urgenza la commissione che a Palermo si occupa della valutazione d’impatto ambientale. Lo ha deciso il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che ha chiesto all’assessore per l’Ambiente Toto Cordaro di avviare subito le procedure per il rinnovo

Sicilia : Cobas/Codir - 'Musumeci intervenga - rischio default Beni culturali' : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - “I Lavoratori dei siti culturali della Regione Siciliana hanno garantito lo scorso anno 2018 (grazie a un'attività caratterizzata da turnazione su 24 ore, lavoro notturno per la vigilanza, turni festivi per garantire sempre i servizi di fruizione) più di 5 milioni di ac

Sicilia : Musumeci - '1 - 4 mln per consolidamento centro storico Castel di Lucio' : Palermo, 29 apr. (AdnKronos) - Programmato un secondo e risolutivo intervento a Castel di Lucio, nel messinese, per mettere in sicurezza il centro abitato di zona Castello. "Per un importo a base d’asta di un milione e 400 mila euro - annuncia il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, in

Sicilia : Di Maio - 'mezza giunta Musumeci è indagata' : Caltanissetta, 26 apr. (AdnKronos) - "Mezza giunta Musumeci è indagata in Sicilia, ci sono assessori indagati per corruzione". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio intervenendo dal palco di piazza Umberto a Caltanissetta.

Sicilia : dieta mediterranea in scuole e ospedali - il progetto del governo Musumeci (2) : (AdnKronos) - Nei prossimi giorni, la giunta regionale approverà una delibera con la quale, oltre a riconoscere la 'dieta mediterranea come patrimonio culturale immateriale condiviso parte della propria identità e di quella dei popoli del Mediterraneo', si impegna a favorirne la diffusione, a cominc

Sicilia : dieta mediterranea in scuole e ospedali - il progetto del governo Musumeci (3) : (AdnKronos) - "Una sana alimentazione - afferma Razza - vuol dire un corretto stile di vita, oltre che una prevenzione dei tanti rischi nei quali la salute dei cittadini può incorrere. E la Sicilia, purtroppo, è la regione con il più alto tasso di obesità, pari al 47% della popolazione, con un 10% d

Sicilia : dieta mediterranea in scuole e ospedali - il progetto del governo Musumeci : Palermo, 26 apr. (AdnKronos) - E' stata già battezzata agro-salute, ma dietro a una definizione tanto semplice quanto affascinante c'è un articolato processo di interazione tra assessorati per la promozione dei corretti stili di vita mediante la 'dieta mediterranea' e il consumo di prodotti Sicilian

Musumeci : prodotti Bio Siciliani in mense pubbliche : E' la necessità di obbedire alle regole della dieta mediterranea, che la scienza ha riconosciuto essere assolutamente utile a consentire un processo di formazione fisico sano, robusto, incontaminato",...