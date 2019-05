Sì | il gruppo Bilderberg mi ha invitato alla sua riunione Vi spiego perché mi interessa

ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 maggio 2019) Da qualche ora ricevo complimenti o richieste di chiarimentosono statoannualedel, in Svizzera, come hanno riportato alcuni siti. I complimenti mi sembrano eccessivi, ai chiarimenti rispondo in maniera sintetica e poi argomentata. Versione sintetica: faccio il giornalista, quindi sono curioso, mipartecipare a un evento di cui tanto si discute e che riunisce personalità che qualunque giornalista vorrebbe avvicinare. Versione estesa dell’argomentazione. Qualche anno fa il sito Dagospia aveva lanciato una a me incomprensibile campagna nei miei confronti usando come come insulto il fatto che io sarei stato in qualche modo legato al. Cosa, all’epoca, totalmente priva di fondamento, semplicemente collaboravo con Otto e Mezzo di Lilli Gruber la quale ha partecipato a diverse riunioni deled è uno dei membri dello ...

DFailli : RT @DiegoFusaro: Si riunisce il Gruppo Bilderberg. Tra i partecipanti anche Renzi. Un tempo la sinistra stava nelle fabbriche e nelle piazz… - Adriana80602870 : RT @DiegoFusaro: Si riunisce il Gruppo Bilderberg. Tra i partecipanti anche Renzi. Un tempo la sinistra stava nelle fabbriche e nelle piazz… - SSaponelli : RT @CesareSacchetti: Renzi sarà al gruppo Bilderberg di quest'anno, assieme all'immancabile Lilli Gruber e a Stefano Feltri, vicedirettore… -