Serie D | nel weekend si assegna lo scudetto DETTAGLI

calcioweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2019) PouleD – Si terrà in Umbria in questola fase finale della PoulediD. Si parte venerdì 31 maggio con le due semifinali Cesena-Lecco (ore 15.30 al Comunale “Enzo Blasone” di Foligno) e Avellino-Pergolettese (ore 18.30 allo stadio “Pietro Barbetti” di Gubbio). Le vincenti si affronteranno nella finale di domenica 2 giugno alle ore 16 al “Renato Curi” di Perugia, partita che sarà trasmessa in diretta streaming su Repubblica.it e sul sito dellaD. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sullaCL'articoloD, nelsiloCalcioWeb.

SerieA : Ecco la classifica finale della #SerieATIM 2018/2019! ?? Guardala nel dettaglio qui ?? - MarcoBellinazzo : Il Collegio di garanzia dello sport, presieduto da Giuseppe Albenzio, ha stabilito che i playout di serie B vanno g… - acmilan : 1? It's the first time Franck Kessie has both assisted and scored in a #SerieATIM game ???? Franck Kessie ha sia s… -