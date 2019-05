Sea of Solitude | il nuovo titolo di EA | arriverà su PC | PS4 ed Xbox a luglio

L’emozionante Sea of Solitude di EA ha una data di uscita ufficiale su PS4 - Xbox One e PC : Dopo lo sport virtuale di FIFA 19, oggi Electronic Arts annuncia anche che Sea of Solitude, il nuovo titolo d'avventura creato con il visionario studio tedesco Jo-Mei, sarà disponibile dal prossimo 5 luglio in tutto il mondo su PlayStation 4, Xbox One e Origin per PC. Sea of Solitude viene descritto come un'esperienza emozionale, che si addentra nell'animo di una giovane ragazza in fuga dalla solitudine in cui è intrappolata. Starà a noi ...

