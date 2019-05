SCUOLA Esame di terza media | la matematica mette le commissioni alla prova

ilsussidiario

(Di martedì 28 maggio 2019)di: la preparazione dell'diè una vera sfida per le, che sono tentate di resistere al cambiamento

sfiorarelaluna : E comunque questa tecnicamente è l’ultima settimana di scuola reale but ho l’esame quindi non gioisco proprio per niente - immorvtal : lunedì ritorno a scuola per i corsi pre esame che ansia non accendo un computer da giugno 2018 spero sia come andare in bicicletta - Patrick95727282 : Quando vai a scuola preparatissimo all'esame e dico 'Non ho più paura di niente' e risponde la prof 'bravo, bravi… -