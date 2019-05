calcioweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2019) Lantus continua la ricerca ad un nuovo allenatore dopo l’addio con Massimiliano Allegri, come riportato ormai da giorni su CalcioWeb, il nome in pole è quello di Jurgen Klopp. Non sembra una soluzione calda invece quella di Maurizioe per diversi motivi, prima la volontà del Chelsea che non ha intenzione di mandarlo via considerando il risultato raggiunto in Premier League e la finale di Europa League. Nel frattempoesposto davanti a casa di, a Figline Valdarno in Toscana, daidel: “Comandante, nonil popolo.ti ama”. Forse un nuovo segnale per la panchina dellantus… Intanto alcunidel #hanno esposto unodavanti casa di #, a Figline Valdarno in Toscana, dopo le insistenti voci che lo vedono vicino alla panchina della #ntus #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato ...

CalcioWeb : #Sarri lontano dalla #Juve, lo striscione dei tifosi del Napoli: 'ti amiamo, non tradire il popolo' [FOTO] - onlyju70 : #Sarri è una persona che sa reggere le pressioni e tenere saldo il gruppo...????????????????????? Lontano il più possibil… - NoNameAgency_ : #Inzaghi sempre più lontano dalla #Juventus. Si avvicina ancora di più il suo futuro al #Milan! P.S. E MENO MALE D… -