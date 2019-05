Samantha Cristoforetti comandante della missione Neemo23

ilfogliettone

(Di mercoledì 29 maggio 2019) L'astronauta italiana dell'Esa e capitano pilota dell'Aeronautica Militare,è stata designata dalla Nasa comedi ricerca subacquea Neemo (NASA Extreme Environment Mission Operations) 23 che si svolgerà dal 10 al 20 giugno 2019. Teatro, l habitat gestito dalla Florida International University, collocato a 19 metri di profondità a circa 6 km dalle coste di Key Largo, nel Florida Keys National Marine Sanctuary. Nel suo equipaggio l'astronauta in addestramentoNASA Jessica Watkins, la ricercatrice e biologa marina Shirley Pomponi e Csilla Ari D'Agostino, assistenteUniversity of South Florida, oltre a due sub professionisti.Scopo, addestrare in un ambiente ostile ed estremo, analogo per condizioni di vita a quello spaziale, gli astronauti destinati a future operazioni di esplorazione spaziale come ...

