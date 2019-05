Salvini | «Trenta miliardi per la Flat tax Finito il tempo delle letterine Ue»

Elisabetta Trenta contro Matteo Salvini : "Non si permetta di attaccare i militari" : Ancora la ministra Elisabetta Trenta contro Matteo Salvini. Nel giorno successivo all'ordine alla Marina circa il salvataggio di immigrati in acque libiche, che ha portato allo scontro con il leader della Lega, la Trenta ha puntato nuovamente il dito in un colloquio sul Corriere della Sera: "Ormai è

Trenta : è battaglia quotidiana - ma Salvini smetta di attaccare i militari : «Ormai è una battaglia quotidiana, ma tra due settimane ci sono le Europee e Salvini è in piena campagna elettorale. Per lui ogni pretesto è buono per attaccarmi. Sinceramente credo che non valga ...

Migranti - Salvini : su nave Marina Trenta si assume responsabilità : Roma, 9 mag., askanews, - "Un conto è una nave della Marina Militare, che attraverso il suo ministro di riferimento si assumerà le proprie responsabilità, un altro una nave di privati o dei centri ...

Marina militare soccorre 40 migranti<br> Salvini polemizza con Trenta : Matteo Salvini oggi ha dato la notizia di una nave della Marina militare italiana che ha salvato 40 persone, ma lo ha fatto in acque libiche e per questo è molto arrabbiato e continuerà a negare un porto sicuro in Italia, a costo di aprire un altro "Caso Diciotti". Salvini oggi infatti ha detto:"C'è una nave della Marina militare che in acque libiche ha raccolto 40 immigrati, io porti non ne do. Perché in acque libiche? Peraltro pattugliate ...

Elisabetta Trenta - diktat alla Marina : salvati immigrati in Libia. Furia di Matteo Salvini : resa dei conti? : Nuove tensioni nel governo tra Matteo Salvini ed Elisabetta Trenta, dopo che una nave della Marina militare ha salvato 40 naufraghi intercettati in acque libiche. Dal Viminale è partito l'attacco contro la ministra della Difesa: "Perché in acque libiche, peraltro pattugliate dalla guardia costiera l

Salvini contro Trenta : "La Marina ha salvato 40 migranti in acque libiche - perché?" : Sono passati pochi giorni dallo scontro a distanza tra Matteo Salvini ed Elisabetta Trenta ma la tensione non accenna a diminuire. Il nuovo attacco da parte del titolare del Viminale alla sua collega arriva dalle Marche e riguarda il soccorso di alcuni migranti. da parte della Marina italiana. Il ministro ha detto di seguire “la vicenda di una nave della Marina militare che, in acque libiche, ha raccolto 40 immigrati” e ha ...

Di Maio mette all'angolo SalviniTrenta - scuola - castrazione chimica : Di Maio a tutto campo dalla Sardegna contro Salvini. "In un paese normale un indagato per corruzione va in panchina. La Lega attacca il ministro Trenta per coprire il caso Siri". Dalla scuola alla castrazione chimica, frecciate su tutto Segui su affaritaliani.it

Scontro M5S-Salvini sul tweet (rimosso) della ministra Trenta. La replica Di Maio : «Lega attacca per coprire caso Siri» video : Il premier Conte cerca la tregua: «In Consiglio dei ministri nessuna conta» Ma Di Maio accusa Salvini di attaccare la ministra per «coprire» il sottosegretario

Scontro M5S-Salvini sul tweet (rimosso) della ministra Trenta. La replica Di Maio : «Lega attacca per coprire il caso Siri» : Il premier Conte cerca la tregua: «In Consiglio dei ministri nessuna conta» Ma Di Maio accusa Salvini di attaccare la ministra per «coprire» il sottosegretario

Matteo Salvini zittisce Elisabetta Trenta : 'Pensi a fare il ministro. Le Forze armate meritano di più' : Matteo Salvini mette a tacere Elisabetta Trenta . Fonti dell'Interno riferiscono, a proposito del tweet rimosso dalla Difesa su un intervento di soccorso della Marina, poi smentito, a pescherecci ...

Matteo Salvini zittisce Elisabetta Trenta : "Pensi a fare il ministro. Le Forze armate meritano di più" : Matteo Salvini mette a tacere Elisabetta Trenta. Fonti dell'Interno riferiscono, a proposito del tweet rimosso dalla Difesa su un intervento di soccorso della Marina, poi smentito, a pescherecci italiani presi di mira dai libici: "Anziché chiedere alla 'sua' Marina militare, il ministro Trenta si ba

Lite Salvini-M5S sul tweet cancellato dalla Trenta. Il Viminale : faccia il ministro : «Motovedette libiche puntano pescherecci italiani in acque internazionali: salvati dalla Marina Militare». La notizia rilanciata in un tweet da Ministero della Difesa è una fake...

Salvataggi in Libia - scontro Salvini-Trenta su tweet rimosso. Dal Viminale : «Faccia il ministro» - dalla Difesa : «Cose mai viste» : «Anziché chiedere alla «sua» Marina Militare, il ministro Elisabetta Trenta si basa sulle agenzie di stampa e poi è costretta a rettificare». Così dal Viminale dopo quanto riportato da organi di ...

Trenta - il M5s attacca Salvini : "Hai superato una linea rossa" : ... Roma e San Donato milanese, non capiamo dove il Viminale trovi il tempo per occuparsi di un tweet' , hanno quindi incalzato elencando gli ultimi episodi di cronaca nera che hanno insanguinato l'...