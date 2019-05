Salvini | Telecamere per difendere bimbi | anziani e disabili | altra promessa mantenuta!

Obbligo telecamere in case cura e asili : Salvini - promessa mantenuta : Roma – Arriva l’ Obbligo di installare le telecamere nelle case di cura e negli asili nido. Ad approvare l’emendamento al decreto sblocca cantieri le commissioni Lavori pubblici e Ambiente del Senato. Salvini : VIDEOSORVEGLIANZA ALTRA promessa mantenuta “ telecamere per difendere bimbi, anziani e disabili, altra promessa mantenuta !”. Cosi’ Matteo Salvini sull’emendamento della Lega approvato oggi al decreto ...

