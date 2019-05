“Salvini o cambia o spara a salve Avere vinto in Italia | e ha vinto davvero | non

huffingtonpost

(Di martedì 28 maggio 2019) In una lunga intervista al Corriere della sera Romano Prodi esprime preoccupazione per il quadro europeo uscito dal voto del 26 maggio. I sovranisti non prendono tutto. “Possiamo affermare che in queste elezioni il sovranismo è stato arginato. Ed è accaduto nonostante i grandi errori commessi dalle istituzioni europee. Non c’è dubbio, quando si arriva al sì o al no sull’Europa la gente risponde sì. Ma è altrettanto vero che questo gioco non può durare all’infinito», osserva laconicamente il Professore.E invita Salvini al senso di realtà: “Salvini oin, e ha, non significa che può alzare la voce e tantomeno chiedere un commissario di peso - dice Prodi al Corriere-. Chi si isola, come ha fatto lui, non può che ...

Agenzia_Ansa : #Europee: boom della #Lega, crollo #M5s, #Pd secondo partito. 'Adesso si cambia in Ue', afferma #Salvini. 'Penaliz… - matteosalvinimi : #Salvini: gli italiani guardano ai risultati: se la loro vita cambia in meglio. Se possono andare in pensione, se t… - fattoquotidiano : L'ULTIMO SCONTRO Salvini adesso parla solo di “riforma”. Ma si mette a parlare per conto del premier e di Cantone… -