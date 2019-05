Salvini | “Lega si tiene pronta per governare Roma Ultimatum di 30 giorni a Di Maio? Non

Accordi&Disaccordi (Nove) - Travaglio : “Lega partito nuovo? Salvini non può tornare con Berlusconi per la quarta volta” : “Per accreditare questa leggenda della Lega partito nuovo e del rinnovamento, Salvini non può tornare con Berlusconi per la quarta volta”. Il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio, ospite dell’ultima puntata di “Accordi&Disaccordi”, il talk condotto su Nove da Andrea Scanzi e Luca Sommi, riflette su quella parte di Lega nostalgica che – dice Sommi – “vuole tornare da ...

Salva Roma - Salvini : “Lega non fa regali - o tutti i Comuni o nessuno”. Castelli (M5s) : “La norma non è replicabile” : Salvini: “Salva Roma? O tutti o nessuno”. Castelli: “La norma non è replicabile“. Chi pensava che i segnali di distensione degli ultimi giorni sulla norma che taglia il debito della capitale potessero contribuire a rasserenare il clima tra Movimento 5 Stelle e Lega, al momento è rimasto deluso. Perché a neanche 24 ore dal consiglio dei ministri decisivo per le sorti del cosiddetto Salva Roma, continuano le tensioni tra ...

