Salvini | Le Pen | Orban | i margini stretti dei sovranisti per cambiare le regole Ue

Torino - nello storico quartiere popolare dova trionfa la Lega : “Salvini pensa ai nostri interessi. M5s? Ha tradito promesse” : Barriera di è uno storico quartiere popolare della periferia nord di Torino, crocevia dell’immigrazione di ieri dal sud e di oggi da tutti i paesi del mondo. Qui per la prima volta la Lega ha preso il 37% alle Europee contro il 16% del Movimento 5 Stelle. Un rapporto di forza totalmente ribaltato rispetto alle amministrative del 2016 che avevano visto la vittoria della Appendino. “Il Movimento 5 stelle hanno tradito in questi anni quello che ...

Salvini - Le Pen - Farage : gli euroscettici sfondano dove hanno il leader : sfondano dove hanno un leader noto e riconosciuto, vanno a macchia di leopardo dove non hanno una guida di fama europea. La Lega di Matteo Salvini, il Rassemblement National di Marine Le Pen, il Brexit party di Nigel Farage sono i vincitori di queste elezioni, sebbene non stiano formalmente in uno stesso gruppo all’Europarlamento (i primi due sì, nell’Enf, il terzo non si sa) e sebbene siano esclusi dalle trattative per la ...

Mercatone Uno fallita - i 1.800 dipendenti lo scoprono sui social. Salvini : «Mi impegnerò» : Finisce un'era nel campo della grande distribuzione e inizia un incubo per oltre 1.800 dipendenti. Mercatone Uno è stata dichiarata oggi fallita. A comunicarlo Shernon Holding, la...

Pensioni - Quota 41 : Salvini rilancia la misura - si pensa pure agli esodati e Opzione Donna : Dopo l'approvazione del meccanismo della Quota 100, il vicepremier della Lega Matteo Salvini, assieme al sottosegretario al Ministero del Lavoro Claudio Durigon, ha rilanciato i prossimi interventi che potrebbero prendere piede a partire dal 2021, ovvero al termine della sperimentazione del sistema delle quote. Lo stesso Salvini, infatti, continua a sostenere l'ipotesi di una continuazione della riforma previdenziale al fine di superare la tanto ...

Matteo Salvini - la manovra a tradimento della grillina Appendino in Piemonte : come silura il suo uomo : La speranza del Pd Sergio Chiamparino è di recuperare il divario di circa 10 punti che oggi lo dividono dall'altro candidato alla presidenza della Regione Piemonte, il leghista Alberto Cirio, magari sperando in un aiutino dall'esterno. Di certo l'ex sindaco di Torino non ha potuto contare sul sosteg

Papa Francesco – Crozza prepara un angelus con il botto e prepara lo striscione anti Salvini da appendere al balcone : Nel corso dell’ultima puntata prima della pausa estiva di Fratelli di Crozza, in onda venerdì in prima serata su Nove, un esilarante Maurizio Crozza veste i panni di Papa Francesco e affacciato alla finestra dell’angelus srotola il suo striscione anti- Salvini dove campeggia la scritta ‘Salvini ce l’hai piccolo’: “Quel ciccione sovranista me fa fischiare dalla piazza de Milano…e tu dici a me non lo faccia? E invece io lo faccia. Io questo ...

Elezioni comunali Prato 2019 - ho smesso di pensare a quanto prenderà Salvini e ho fatto politica : Ho cominciato questa campagna elettorale all’apice del Salvinismo. Come una moda, il culto del “Capitano” sembrava avesse irrimediabilmente contagiato i più. Da me, a Prato, funziona così per i locali della movida, siccome una città di duecentomila abitanti non ha abbastanza viveur per riempire sempre tutti i locali, allora si gira come gira la moda. Per qualche mese alcuni locali sono completamente pieni ed altri completamente vuoti, poi ...

Striscione anti-Salvini a Salerno - l'indagato : ho detto ciò che penso : «Sono solo un cittadino che ha liberamente espresso il proprio dissenso. Non c?è nulla di precostituito dietro lo Striscione che assieme al mio amico Giampiero ho esposto contro la...

Milan - Salvini : “Champions? Fiducioso ma non dipende solo da noi” : Il Ministro dell’Interno Matteo Salvini, è intervenuto al programma ‘Un Giorno da Pecora‘, su Rai Radio1, parlando del Milan: “Se è più facile che il Milan vada in Champions League o che la Lega superi il 30% alle europee? Sono Fiducioso e vedo possibili entrambi le cose. Il Milan purtroppo non può contare solo sulle sue energie, ma deve contare su quelle dell’Empoli piuttosto che del Sassuolo, mentre come ...

Di Maio e Salvini tagliano le pensioni : Alessandro Sallusti Ceto medio nel mirino: a giugno doppia sforbiciata sugli assegni A rischio gli 80 euro. E l'Ocse svela i piani di Tria sull'Iva L'Europa sarà anche cattiva e causa dei nostri mali, ma di tagliare l'assegno a oltre cinque milioni di pensionati non l'hanno deciso a Bruxelles ma a Roma. nelle stanze del governo gialloverde. Per la verità l'ha deciso Di Maio e Matteo Salvini, purtroppo, ha lasciato fare. Da giugno ...

Inps - da giugno tagli a pensioni d’oro e a quelle sopra 1522 euro. Pd : “Di Maio e Salvini vergogna” : Doppio taglio e conguaglio in arrivo da giugno: partirà la decurtazione sulle pensioni d'oro e sui trattamenti sopra tre volte il minimo, cioè 1.522 euro al mese. Lo ha reso noto l'Inps. Zingaretti: "Il Governo ha appena tagliato le pensioni a 6 milioni di persone. Salvini e Di Maio, vergognatevi!"Continua a leggere

Elezioni europee : Salvini - Pd e Berlusconi sono quelli che spendono di più su Facebook. In coda il Movimento 5 Stelle : Quanto hanno speso, quali sono i temi forti sui quali fanno campagna e chi c’è dietro alle loro inserzioni. In vista della tornata di Elezioni europee e amministrative, Facebook, per la prima volta in Italia, mette a disposizione i dati relativi alle pubblicità fatte dai politici sul social, diventato in Italia il mezzo principale sul quale fare propaganda. Nella classifica degli investimenti degli ultimi 30 giorni (dal 20 aprile al 19 ...

I deputati francesi chiedono un'inchiesta sulle "relazioni pericolose" di Bannon con Le Pen (e Salvini) : (a cura di Frédéric Lefebvre)Il Rassemblement National, rappresentato com’è noto da Louis Aliot (deputato e vicepresidente del partito guidato da Marine Le Pen), ha incontrato a Londra Steve Bannon, cittadino americano, artefice della vittoria di Trump.Giovedì 9 maggio, all’interno della trasmissione “Envoyé Spécial” trasmessa dalla rete France2, sono stati diffusi ...