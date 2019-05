Salvini : «Piano da 30 miliardi per la Flat tax. Finito il tempo delle letterine Ue». Nuovo scontro Lega-M5S su Rixi : Matteo Salvini parla soprattutto delle ricadute economiche sull'Italia dopo il voto delle Europee che ha regalato il 34% dei consensi al Carroccio. «Il tempo delle letterine e dei...

Lampedusa : la Lega approda al Consiglio comunale - Masia passa con Salvini : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - La Lega di Salvini approda al Consiglio comunale di Lampedusa. Il Presidente del Consiglio comunale delle Pelagie, Davide Masia, ha annunciato oggi al sindaco Totò Martello di avere aderito al Carroccio. Alle Europee la Lega ha sfiorato il 45 per cento dei voti a Lampe

Matteo Salvini : "La Lega propone 30 miliardi per la flat tax" : Matteo Salvini è uscito trionfante dalle elezioni europee in Italia, con la sua Lega riuscita a conquistare il 34,33%, e questo exploit avrà delle importanti conseguenze sull'esecutivo di Giuseppe Conte. Se è vero che il leader della Lega ha assicurato di non voler far crollare il governo, è altrettanto vero che sarà inevitabilmente Matteo Salvini a dettare la linea in futuro, pur rispettando il contatto di governo firmato col Movimento 5 ...

Salvini : “Pronta proposta Lega - 30 miliardi per flat tax”. Poi il monito all’Ue : “Finito il tempo dei richiami” : “Trenta miliardi di euro, questa è la proposta documentata centesimo per centesimo che siamo pronti a portare in Consiglio dei ministri e in Parlamento studiata dagli economisti della Lega” per la “riduzione fiscale, la ‘tassa piatta’ sui redditi delle imprese e delle famiglie almeno fino a 50mila euro”. Lo ha annunciato in diretta facebook il ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini. ...

Salvini : “Lega si tiene pronta per governare Roma. Ultimatum di 30 giorni a Di Maio? Non l’ho mai dato” : “La cosa incredibile è che ora alcuni giornali mi danno del genio e del lungimirante, quando fino a venerdì ero una via di mezzo tra un cretino, un razzista, un fascista, un egoista, un ignorante, un quasi nazista, un amico degli evasori fiscali, dei corrotti e dei corruttori. Non sono un genio, ma una persona normale con proposte normali”. Sono le parole del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ospite di “Non stop ...

Europee : Bartolo a Salvini - 'A Milano Lega sconfitta da Pd - bacetti' : Palermo, 28 mag. (AdnKronos) - "Lui dice di aver vinto a Lampedusa, dove ha votato appena il 26 per cento degli elettori. Lo capisco. A Milano, a casa sua, la Lega è stata sconfitta dalla lista del Pd con 50mila voti di scarto. Bacetti". Lo ha scritto sui social Pietro Bartolo, medico di Lampedusa,

Salvini ha vinto le elezioni : Lega primo partito - crollo 5 stelle - al Pd le città : Le elezioni di domenica 26 maggio 2019, hanno sancito il rafforzamento del centrodestra anche alla luce del risultato delle...

Salvini e la Lega trionfano : le Elezioni Europee e la disfatta della sinistra : Come reagire allo sconforto dopo la vittoria di Salvini e della Lega alle Europee? Ricordandosi che la pratica della libertà non è un esercizio di stile e non riguarda solo il giorno dopo una tornata elettorale, ma è fatta di pratiche quotidiane, di piccoli cambiamenti, di spazi conquistati giorno dopo giorno. Magari tornando in piazza, partecipando, facendo "attacchinaggio" come un tempo.Continua a leggere

Salvini ha detto che la Lega si farà trovare pronta per governare Roma : "I Romani ci hanno dato tantissimo consenso, siamo il secondo partito a un pelo dal Pd, in alcune periferie Romane protagoniste degli episodi di cronaca degli ultimi mesi la Lega ha preso fino al 38%, con il M5s ampiamente indietro". Lo ha affermato il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, ospite di Rtl 102.5. Rispondendo alla domanda se la Lega si candida a governare la città di Roma, Salvini ha risposto che il voto di ...

Torino - nello storico quartiere popolare dova trionfa la Lega : “Salvini pensa ai nostri interessi. M5s? Ha tradito promesse” : Barriera di è uno storico quartiere popolare della periferia nord di Torino, crocevia dell’immigrazione di ieri dal sud e di oggi da tutti i paesi del mondo. Qui per la prima volta la Lega ha preso il 37% alle Europee contro il 16% del Movimento 5 Stelle. Un rapporto di forza totalmente ribaltato rispetto alle amministrative del 2016 che avevano visto la vittoria della Appendino. “Il Movimento 5 stelle hanno tradito in questi anni quello che ...

Quasi 2 mln di voti dai 5S alla Lega Salvini pesca anche tra gli astenuti : Quasi due milioni di voti sono passati dal Movimento 5 Stelle alla Lega. E' quanto emerge dall'analisi realizzata dall'Istituto Ixè sulle elezioni europee 2019. In questa tornata elettorale - spiega la società demoscopica -, la Lega ottiene oltre 9 milioni di voti Segui su affaritaliani.it

Di Maio recita la resa incondizionata alla Lega e già si prepara a diventare l’Alfano di Salvini : Roma. Il paradosso a cinque stelle, Giorgio Trizzino lo esprime in un sospiro di alienazione: “Quello della Lega è il successo di una destra sempre più egemone, a cui dovremo saperci opporre”, dice il deputato grillino, medico palermitano e amico personale di Sergio Mattarella, quasi rimuovendo una

Amministrative 2019 - il figlio di Maroni eletto in consiglio col centrosinistra. Sconfitta candidata della Lega di Salvini : Il figlio di Roberto Maroni entra in consiglio comunale a Lozza, in provincia di Varese, grazie al successo della sua lista contro uno schieramento sostenuto anche dalla Lega. Fabrizio Maroni si era infatti candidato nella lista civica – con il candidato sindaco vicino al centrosinistra – “Comunità e Comune Uniti per Lozza”: ha ottenuto 51 preferenze. Politica | Di F. Q. ...