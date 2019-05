Salvini ha detto che la Lega si farà trovare pronta per governare Roma

Luigi Di Maio - la bomba di Franco Bechis : "Cosa ha detto davvero - cos'ha da temere Salvini" : Cosa ha voluto dire, Luigi Di Maio, nell'attesissima conferenza stampa all'indomani del tracollo M5s alle Elezioni Europee? Volto tirato, messaggi criptici. Rivolgendosi alla Lega e a Matteo Salvini ha affermato che fermerà le proposte "estreme" e quelle che possono "favorire privilegi e illegalità"

Striscione anti-Salvini a Salerno - l'indagato : ho detto ciò che penso : «Sono solo un cittadino che ha liberamente espresso il proprio dissenso. Non c?è nulla di precostituito dietro lo Striscione che assieme al mio amico Giampiero ho esposto contro la...

Scuola : Salvini - 'La prof mi ha detto che non voleva accostarmi al Duce' : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - "Ci siamo confrontati con la docente, ma chiedete a lei perché non voglio interpretare il pensiero altrui. Mi ha detto che l'ultimo dei suoi pensieri e dei pensieri dei ragazzi era di accostarmi al duce e al ventennio. C'è stato un dibattito ampio sull'immigrazione e l

"Mai detto di non votare Salvini" Voto - la Chiesa fa pace con la Lega : "Non è nel mio stile, nel mio temperamento, nel mio modo di pensare". Il presidente della Cei, card. Gualtiero Bassetti, ha risposto in questi termini, ai margini della conferenza stampa per tirare le somme sulla 73esina Assemblea generale dei Vescovi, rispetto al titolo di un giornale italiano che ha... Segui su affaritaliani.it

San Benedetto del Tronto - striscione delle suore : "Non contro Salvini" : San Benedetto del Tronto, striscione delle suore: "Non contro Salvini" Appeso un lenzuolo con scritto “Lo avete fatto a me”, una versione ridotta della frase del Vangelo di Matteo: “Quello che avrete fatto a ognuno di loro, lo avrete fatto a me”. La badessa nega si tratti di un attacco a Salvini: “È semplicemente la parola ...

Di Maio ha detto che non ci sta a fare la moglie di Salvini : Chi è la mogie e chi il marito? Se lo sono chiesti in molti dopo una battuta che Matteo Salvini aveva lasciato cadere sabato 18 maggio in occasione di un intervento durante l'assemblea di Confagricoltura. "Voglio andare avanti e dare stabilità e governo a questo paese. Siamo in due e il marito vuole andare avanti" aveva detto il vicepremier. Il riferimento era all'auspicio che il governo completi la sua legislatura e alle ...

Di Maio ha detto che Salvini è arrogante come Renzi : "Io non posso commentare la supponenza e arroganza di questo tipo che ricorda Renzi quando gli chiedevano di far dimettere la Boschi". Così il vicepremier Luigi Di Maio, oggi a Torino, commentando le parole di Salvini sul premier Conte sul caso Sea Watch. "Una cosa è certa - ha aggiunto - questa prepotenza aumenta soprattutto sul tema dell'immigrazione, quando la Lega è in difficoltà con gli scandali di corruzione". "Io non ci sto - ha concluso ...

La Merkel ha detto che la Lega di Salvini non sarà mai nel Ppe : Secco "no" di Angela Merkel all'ipotesi di un ingresso di Matteo Salvini nel Ppe. Spiega la cancelliera tedesca alla Suddeutsche Zeitung: "E' evidente che per esempio per quello che riguarda la politica sui migranti abbiamo approcci molto differenti. Già questo è un motivo per cui il Ppe non si aprirà al partito del signor Salvini". Aggiunge Merkel: "Quel che è certo, è che Manfred Weber nell'elezione a presidente della ...

Matteo Salvini - ottimismo in vista del voto : "Sia benedetto l'elemosiniere. Più ci attaccano - più vinciamo" : L'elemosiniere "sia benedetto". Nel momento in cui la Lega segnava un calo nei sondaggi ci ha pensato il cardinale che ha riattaccato la luce agli immigrati a dare involontariamente una mano a Matteo Salvini per recuperare qualche punto. Il Carroccio, nelle ultime rilevazione prima del black-out ele

"Mio figlio malmenato al comizio di Salvini - un poliziotto gli ha detto che Matteo non si tocca" : L'insofferenza del vicepremier della Lega, il pugno duro della Digos: cos'è successo in uno degli ultimi comizi di Salvini...

Salvini : lo avevamo detto che avremmo preso chi ha sparato a piccola Noemi : Noemi RESPIRA SPONTANEAMENTE MA PROGNOSI RESTA RISERVATA Napoli – Da questa mattinata la piccola Noemi S. e’ stata portata ad uno stato di sedazione non profonda e attualmente evidenzia una valida respirazione spontanea, supportata da ossigeno ad alti flussi, senza necessita’ di ventilazione meccanica. La prognosi, pero’, resta riservata. Lo riporta il bollettino medico diramato dall’ospedale di Napoli Santobono. ...

Otto e Mezzo - dopo la trasmissione Matteo Salvini ridicolizza Lilli Gruber : "Sapete cosa mi ha detto?" : Matteo Salvini non ha fatto in tempo a lasciare lo studio di Otto e Mezzo, che dal palco del comizio di Ascoli Piceno ha lanciato un nuovo attacco contro Lilli Gruber. Eppure alla fine dell'intervista di mercoledì 8 maggio i due sembravano aver fatto di nuovo pace, o almeno Salvini ci aveva provato

Otto e mezzo - fuochi d'artificio tra Gruber a Salvini : "Fazio costa troppo? Ma lei non aveva detto 'Fuori i partiti dalla Rai'? : Gruber incalza, Salvini sguiscia: la puntata di Otto e mezzo mette alla prova la pazienza teutonica di Lilli. Ma lo scambio non trascende. E si chiude con la promessa di rose rosse. Un continuo botta e risposta tra Lilli Gruber e Matteo Salvini: la puntata di Otto e mezzo di mercoledì 8 maggio 2019 è stata al cardiopalmo e giocata esssenzialmente sulla conduttrice e il vicepremier, con Alessandro De Angelis, vice direttore di Huffington ...