Salute | lo stress da lavoro è ufficialmente una malattia | arriva la conferma dall’OMS

Salute - l’esperto : “Mal di schiena per l’80% degli italiani - aumenta quello da stress” : Non solo discopatie e artrosi. “L’80% delle persone nel corso della vita ha un attacco di mal di schiena. Ma il mal di schiena non è una diagnosi, è un sintomo: il dolore può essere causato da problemi diversi, come ad esempio aneurisma dell’aorta, alcuni tumori o problemi addominali, e persino patologie ginecologiche. C’è poi il mal di schiena da stress, un problema in aumento in questi anni, specie nella popolazione ...

Salute : alla scoperta dello yoga - per ritrovare l’equilibrio e imparare a gestire lo stress : La pratica dello yoga negli ultimi anni ha conosciuto un vero e proprio boom. Viene consigliata da cardiologi, ortopedici e psichiatri per ritrovare equilibrio e imparare a gestire lo stress della vita frenetica e piena di impegni. La diffusione dello yoga anche fuori dai contesti tradizionali rischia di trasformare questa antica disciplina in una moda? Quanto è importante affidarsi a un bravo maestro e come distinguerlo da un semplice ...

La scienza conferma che questo è un valido antistress per preservare la Salute delle mamme : Sei una mamma? scopri cosa ti rende immune al faticoso lavoro di mamma, moglie e angelo del focolare

Lo stress minaccia la Salute del cuore : i traumi possono avere effetti fino ad un anno dopo : traumi e stress eccessivi dovuti ad eventi come la morte di una persona cara possono causare un maggiore rischio per la salute del cuore (+64% in media), specie nell’anno successivo all’evento. Lo suggerisce una ricerca pubblicata sul British Medical Journal e condotta da Huan Song, dell’Università islandese di Reykjavik, e Karolinska Institutet, di Stoccolma. Lo studio ha preso in esame oltre 136 mila persone che hanno fatto ...

Salute : 20 minuti “immersi” nella natura abbassano i livelli dell’ormone dello stress : Troppo stressato? Basta prendere una ‘pillola‘ di natura (di appena 20 minuti). Ritagliarsi almeno 20 minuti al giorno per passeggiare o sedersi in un giardino, un parco, un terrazzo fiorito o qualsiasi posto che ci faccia sentire a contatto con la natura, ridurrà significativamente i livelli dell’ormone dello stress. E’ quanto emerge da uno studio che ha stabilito per la prima volta la ‘dose’ più efficace di ...