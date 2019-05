Salute | Benanti | “Rischi se l’intelligenza artificiale punta a sostituire il medico”

meteoweb.eu

(Di martedì 28 maggio 2019) Algoritmi in grado di analizzare enormi banche dati, per accelerare la diagnosi o la ricerca di nuove cure. “Ma cosa succede se l’intelligenza, anziché essere usata per aiutare il medico, viene impiegata piuttosto per ottimizzare i costi? In questo caso il rischio è quello di affidarsi a un responso oracolare che si sostituisce al medico stesso, rimpiazzandolo”, con una serie di problemi etici e rischi per la. A parlarne con l’AdnKronosè Paolo, frate francescano docente di etica delle tecnologie alla Pontificia Università Gregoriana, che sottolinea come l’intelligenzapresenti una serie di incognite, non solo per la professione del medico. E avverte: “Si sta profilando un nuovo colonialismo digitale, con Paesi poveri usati come cavie. La conoscenza medica e la prassi medica – dice– ...